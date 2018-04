Mercados atentos à política, Copom e exterior Ontem, os negócios no mercado financeiro foram encerrados antes da divulgação de uma pesquisa de intenções de voto realizada pelo Ibope e contratada pelo Bank of America, mas o fato é que o humor dos investidores foi amplamente influenciado durante o dia pela expectativa dos resultados. Nesta terça-feira, o cenário político deve continuar em cena e os investidores também estarão atentos ao comportamento do preço do petróleo, aos rumos do conflito no Oriente Médio e, internamente, ao início da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom). Depois do encerramento dos negócios, a divulgação da pesquisa mostrou o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, à Presidência da República, em primeiro lugar nas intenções de voto, com 35%. Em segundo lugar, com 18% das intenções, está o presidenciável do PSDB, o senador José Serra, seguido pelo candidato do PSB, Anthony Garotinho, com 17% das intenções de voto, o que significa um empate técnico. Em quarto lugar ficou o candidato do PPS, Ciro Gomes, com 11% das intenções. Os investidores já esperavam por este resultado e as reações foram sentidas ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou em queda e o dólar subiu com força. Além da influência do quadro político, a volta do presidente Hugo Chávez à presidência da Venezuela também trouxe instabilidade aos mercados (veja mais informações no link abaixo). Reunião do Copom começa hoje Começa hoje a reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) que reavaliará a Selic, a taxa básica de juros da economia. Atualmente a Selic está em 18,5% ao ano e os analistas estão muito divididos sobre a manutenção dos juros neste patamar ou um corte em 0,25 ponto porcentual. O resultado da reunião será conhecido amanhã, após o fechamento dos mercados. Para os analistas que aguardam a manutenção dos juros, a justificativa é a oscilação do preço do barril do petróleo no mercado internacional e as incertezas em relação às perspectivas para este mercado nos próximos dias, dada a imprevisibilidade para os rumos dos conflitos no Oriente Médio. Já quem aposta em redução da Selic afirma que a alta do petróleo é insustentável e, além disso, a inflação deve sofrer menor pressão de alta devido à tendência de queda que o dólar vem apresentando. Vale lembrar que os índices de inflação são influenciados pelo comportamento da moeda norte-americana, pois os produtos e insumos importados ficam mais caros quando a cotação do dólar está mais elevada. Neste momento, com o recuo das cotações, o efeito é inverso. A definição dos juros leva em conta o cumprimento da meta de inflação, que neste ano é de 3,5%, com margem de tolerância de dois pontos porcentuais para cima ou para baixo. O Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) é usado como referência para a meta de inflação e, neste ano, até março, acumula uma alta de 1,49%. O Banco Central divulgou ontem a sua pesquisa semanal com as projeções de 70 instituições financeiras e empresas de consultoria. Segundo apurou o jornalista Gustavo Freire, a perspectiva para o IPCA neste ano aumentou de 5,26% para 5,32%.