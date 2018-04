Mercados atentos à política e Argentina O cenário eleitoral continuará dando o tom nos mercados financeiros. A pesquisa eleitoral divulgada ontem, apesar de não trazer números em linha com o interesse dos investidores, não mexeu com o humor dos mercados, dado que já se previa um crescimento do pré-candidato do PT, Luís Inácio Lula da Silva. A jornalista Nélia Marquez apurou ontem que quatro institutos credenciaram-se hoje no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a realização de novas pesquisas para identificar intenções de voto para a sucessão presidencial. São eles: o Instituto DataFolha, o SDS- Serviços de Pesquisas S/C, o Ipep ( Instituto de Pesquisas Populares) e o Sensus. As incertezas políticas atingem também a questão do fim da cobrança da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF). A emenda constitucional que prorroga a cobrança passou pela Câmara dos Deputados e, segundo informou o jornalista James Allen, começou a tramitar oficialmente hoje no Senado. Sua votação, no entanto, ainda vai demorar. A primeira decisão a ser tomada é a escolha do relator da proposta de emenda. Como não haverá sessão, já que quarta-feira é feriado, a designação só deve acontecer na próxima semana, dia 8. O fato é que o atraso na votação da emenda criará dificuldades para o governo, pois a perda na arrecadação será significativa. Estima-se que a Receita Federal deixará de arrecadar semanalmente R$ 420 milhões. Pela atual legislação, a CPMF será cobrada até o dia 17 de junho. A partir da aprovação da emenda, a CPMF voltará a ser cobrada após 90 dias. Com o objetivo de tentar diminuir o prejuízo, o Congresso discute a redução deste prazo para 15 dias. De qualquer forma, enquanto a solução para este problema ainda não está definida, os investidores podem reagir de forma negativa Argentina Ontem, no primeiro dia após um longo feriado cambial na Argentina, as cotações do dólar permaneceram estáveis, mas em um patamar bastante elevado, em torno de 3 pesos por dólar. Analistas ouvidos pela correspondente Marina Guimarães informaram que dois fatores importantes contribuíram para a pouca demanda por dólar: a lei "tampão" que limitou, temporariamente, a saída de pesos do sistema financeiro que iriam direto para o mercado de câmbio, e o leilão de títulos cambiais realizado pelo Banco Central. É grande a expectativa em torno da divulgação de um novo pacote de medidas econômicas no país vizinho, depois que o ministério da Economia passou a ser dirigido por Roberto Lavagna. Analistas avaliam que a Argentina precisa de medidas severas para corte de gastos e o governo adiou por muito tempo essas mudanças. Agora, com um governo enfraquecido, fica ainda mais difícil adotar as medidas. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.