Mercados atentos à política e Nova York Passada a preocupação com a implantação do novo Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB), as incertezas no cenário político ganham ainda mais peso na avaliação dos investidores, que aguardam a divulgação de uma nova pesquisa do Ibope, a ser divulgada a partir da 17h30. A grande expectativa é saber se a pesquisa vai confirmar ou não os rumores dos últimos dias de que o pré-candidato do PSB, Anthony Garotinho, teria ultrapassado o pré-candidato do governo, José Serra. A pesquisa Vox Populi publicada hoje no Jornal do Brasil confirmou apenas em parte os boatos que corriam nos mercados sobre o crescimento do pré-candidato do PT, Luís Inácio Lula da Silva. Segundo o Vox Populi, Lula tem 39% das intenções de votos enquanto José Serra e Anthony Garotinho estão tecnicamente empatados no segundo lugar, mas com o tucano ainda à frente. Às 14h48, o dólar comercial está cotado a R$ 2,3590 na ponta de venda dos negócios, em alta de 0,73% em relação aos últimos negócios de ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) opera com queda de 0,79% e o volume de negócios está um pouco acima de R$ 332 milhões. Após a forte queda de ontem, as ações do setor de telecomunicações mostraram alguma recuperação, com exceção de Embratel. Os papéis da operadora de longa distância voltaram a ser castigados com a mesma intensidade do dia anterior, refletindo o desapontamento dos investidores com o balanço trimestral divulgado ontem à noite e recomendações negativas de instituições norte-americanas. No início da tarde, as ações preferenciais (PN, sem direito a voto) da Embratel caíam 10,57% e as ordinárias (ON, com direito a voto) perdiam 8,43%. No mercado de juros, as taxas estão em alta. Os investidores não estão otimistas com a possibilidade de que a Selic, a taxa básica de juros, volte a recuar nos próximos meses. Há pouco, os contratos de DI futuro com vencimento em outubro pagavam juros de 18,720% ao ano, frente a 18,710% ao ano ontem. Já os contratos com vencimento em junho têm juros de 18,510% ao ano, frente a 18,50% ao ano ontem. Mercados internacionais Em Nova York, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - está em alta de 0,05%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - registra baixa de 0,97%. Esta manhã, Exxon Mobil e DuPont, blue chips do Dow, anunciaram queda no lucro e vendas menores, respectivamente. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.