Mercados atentos à questão de energia O problema de falta de energia no País é a questão principal nas mesas de operação do mercado financeiro. Os investidores refazem suas contas para tentar dimensionar o impacto da escassez de energia na economia brasileira. Com uma falta de solução no curto prazo e sem um plano eficiente para o racionamento, os investidores mantêm-se apreensivos. Hoje, a pedido do presidente Fernando Henrique Cardoso, a Advocacia Geral da União (AGU) começa a se reunir com representantes da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e de entidades de defesa do consumidor, a fim de analisar as medidas do plano de racionamento. O governo quer corrigir "excessos" desnecessários que foram muito criticados na reedição da Medida Provisória (veja mais informações no link abaixo). O mercado financeiro começou o dia atento à questão. O dólar está cotado a R$ 2,3190 na ponta de venda dos negócios - estável em relação ao fechamento de sexta-feira. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) opera em alta de 0,74%. No cenário interno, outro ponto de preocupação para os investidores é o desenrolar da crise política. A expectativa fica por conta do discurso de renúncia do senador Antônio Carlos Magalhães (PFL-BA), marcado para quarta-feira, às 16h. É certo que ele vai criticar o atual governo, principalmente em relação ao problema de energia no Brasil. Além disso, o senador baiano pode tentar ressuscitar a CPI da Corrupção. Mas um ataque mais forte ao presidente é menos provável. A primeira notícia do dia no cenário interno foi a divulgação do Índice de Preços ao Consumidor (IPC), referente à terceira quadrissemana de maio, calculado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). O resultado ficou em 0,13%. No período anterior, a alta foi de 0,36%. Os índices de inflação têm despertado preocupação cada vez maior por parte dos analistas. Isso porque, com a alta do dólar, o preço dos produtos e insumos importados, assim como o de produtos exportáveis, têm registrado alta. O governo possui uma meta de inflação para esse ano de 4%, com possibilidade de alta ou baixa de dois pontos porcentuais. A maioria dos analistas considera que a inflação pode ultrapassar o patamar máximo de 6%, pressionada pelo dólar e pelo problema de energia no País. Cenário Externo Em relação à Argentina, os detalhes da operação de troca (swap) dos papéis da dívida argentina de curto prazo por títulos com vencimento mais longo já foram anunciados. A única expectativa fica por conta do volume, que deve ser anunciado no dia 4 de junho. As indicações apontam para um total de até US$ 20 bilhões. Nos Estados Unidos, o mercado financeiro está fechado hoje, em função do feriado do Memorial Day.