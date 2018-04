Mercados atentos ao cenário externo O mercado financeiro no Brasil operou de olho no cenário externo durante a manhã. Na Argentina, a novidade foi a reabertura da Bolsa de Buenos Aires, depois de oito dias fechada. Como já era previsto pelo mercado, o Índice Merval desabou, abrindo em queda de 5,6% e ampliando as perdas para 6,5% no início da tarde. Às 14h55, a Bolsa de Buenos Aires estava em alta de 1,73%. Outro fato novo, embora já esperado pelo mercado financeiro e por isso não causou estranheza, foi a saída do presidente do Banco Central argentino Roque Maccarone. O vice-presidente do BC, Mario Blejer, é o nome mais cotado para assumir o cargo. O mercado também recebeu bem a decisão do Fundo Monetário Internacional (FMI) de prorrogar por um ano o pagamento de parcela da dívida de US$ 933 milhões, que venceria hoje. Alguns analistas interpretaram esse gesto do FMI como um sinal de boa vontade em relação país. Neste começo de tarde, o Fundo informou que está mantendo um "bom diálogo" com o governo argentino e disse que as reservas internacionais do país estão em um nível "bastante razoável", mas não fez nenhuma menção a uma possível nova liberação de recursos para a Argentina. Nos Estados Unidos, o dado semanal sobre pedidos de auxílio-desemprego também agradou aos investidores. Ao invés de um aumento esperado de 50 mil pedidos, houve uma queda de 14 mil, para 384 mil solicitações. Esse bom indicador favorece as perspectivas dos analistas em relação à recuperação da economia norte-americana. As bolsas de Nova York operam em alta. O Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - opera com alta de 0,98%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - negocia com alta de 0,76%. Mercados no Brasil No Brasil, o lançamento esta manhã da pré-candidatura do ministro José Serra à presidência da República não mexeu com o mercado e os investidores mantêm o clima de cautela em relação ao cenário externo. O dólar comercial para a venda está cotado a R$ 2,3620 na ponta de venda dos negócios, em baixa de 0,25% em relação aos últimos negócios de ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) opera com alta de 1,57%. No mercado de juros, os contratos de swap (troca) de juros prefixados por pós-fixados com prazo de um ano pagam juros de 20,39% ao ano, frente a 20,77% ao ano ontem. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.