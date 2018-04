Mercados atentos ao cenário externo Sem notícias no cenário interno, os investidores ficam atentos à crise argentina e ao comportamento dos mercados nos EUA. Na manhã desta sexta-feira, foi divulgada a queda do índice de confiança do consumidor norte-americano em abril, para 93,0, em relação à previsão preliminar de 94,4 realizada em meados do mês e ao resultado de março, de 95,7. Foi divulgada também a primeira prévia do Produto Interno Bruto (PIB) norte-americano ? crescimento de 5,8%, muito acima do esperado. Porém, o número está sujeito a mais duas revisões. A explicação para esse sentimento mais negativo do consumidor em relação à economia se deve às preocupações recentes com o preço do petróleo, ao conflito do Oriente Médio e também ao desempenho desfavorável do mercado de ações, onde está investida a maior parte da poupança dos norte-americanos. As bolsas em Nova York reagiram de forma negativa aos números. Às 14h50, o Dow Jones ? Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York ? opera com baixa de 0,51%, e a Nasdaq ? bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York ? está em queda de 1,77%. No Brasil, a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) opera em baixa de 0,78%. O dólar comercial está cotado a R$ 2,3620 na ponta de venda dos negócios, em queda de 0,08% em relação aos últimos negócios de ontem. No mercado de juros, os contratos de DI futuro com vencimento em outubro negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) pagam taxas de 18,790% ao ano, frente a 18,730% ao ano negociados ontem. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.