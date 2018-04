Mercados atentos ao FMI e eleições A semana no mercado financeiro não começou bem. Nessa terça-feira, a falta de notícias positivas sobre o acordo com o Fundo monetário Internacional (FMI) e novas pesquisas eleitorais poderão manter o clima pessimista verificado ontem, quando o dólar comercial fechou com alta de 5,15%, cotado a R$ 3,1650. Na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), os negócios também sofreram a influência negativa das bolsas de Nova York, que fecharam em queda. A associação do ambiente interno e externo não deu espaço para recuperação das ações. A Bovespa recuou 3,89%. Já as taxas de juros voltaram a subir. Para os analistas, os motivos para a instabilidade são os mesmos que vêm sendo usados para explicar o comportamento dos investidores nas últimas semanas: as incertezas em relação às diretrizes econômicas que serão adotadas a partir do próximo governo no País. Essa preocupação torna-se ainda mais relevante, tomando-se por base o alto grau de endividamento do Brasil. As últimas pesquisas eleitorais não agradaram os mercados. Na apuração CNT/Sensus, o candidato de Frente Trabalhista, Ciro Gomes, registrou 25,5% das intenções de voto, enquanto o presidenciável pelo PSDB, José Serra, ficou com 13,4%. Luís Inácio Lula da Silva manteve-se na liderança, com 34,9%. Espera-se mais um resultado de pesquisa eleitoral hoje, o que novamente poderá influenciar os investidores. Também os mercados continuarão atentos às notícias sobre um possível acordo entre o Fundo Monetário Internacional e o governo brasileiro. Ontem, grande parte da reação negativa dos mercados deveu-se à frustração com a falta de definição sobre esse acordo e de novidades na visita ao Brasil do secretário do Tesouro dos EUA, Paul O´Neill. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.