Mercados atentos ao petróleo e à política O mercado financeiro no Brasil começa o dia atento ao comportamento do preço do petróleo no mercado internacional. Ontem, o Iraque anunciou que iria interromper a exportação do produto por 30 dias a contar da data do anúncio. O preço do barril voltou a subir e ultrapassou o patamar de US$ 27. A cotação até poderia ter sido mais elevada, caso a representantes da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) não tivessem dito que a Organização estaria disposta a suprir a oferta menor do produto. o fato é que esta ainda não é uma posição oficial da Organização. Além disso, os investidores temem que outro países árabes sigam o mesmo caminho que o Iraque, o que poderia representar uma diminuição significativa da oferta de petróleo no mercado internacional. Este cenário mais pessimista traz incertezas para a recuperação da economia norte-americana. Isso porque os Estados Unidos, assim como a grande maioria dos países, depende do petróleo importado. Caso haja uma diminuição da oferta deste produto, a confirmação da retomada econômica norte-americana pode ser protelada até que se tenha um cenário mais claro sobre os conflitos no Oriente Médio. O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, assim como representantes da União Européia, têm sido enfático no sentido de exigir que Israel retire suas tropas dos territórios palestinos. Mas nenhum destes pedidos tem surtido efeito do lado dos israelenses. Analistas acreditam que esta é uma questão totalmente imprevisível, o que torna muito difícil traçar qualquer cenário para o comportamento do preço do barril do petróleo. Cenário interno Mais uma crise entre o PFL e o governo coloca o cenário político no foco de atenção dos investidores (veja mais informações nos links abaixo). O resultado é que a emenda que prorroga a cobrança da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF) continua parada e aguardando a votação da Câmara dos Deputados. Além disso, em relação ao cenário político, os investidores mantêm a expectativa em relação à indicação do vice-presidente na chapa do presidenciável do PSDB, José Serra. O comportamento da inflação e a expectativa em relação à decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) que reavaliará a Selic, a taxa básica de juros da economia, na próxima semana também detêm a atenção dos investidores. A Selic, atualmente em 18,5% ao ano, é definida visando o cumprimento da meta de inflação, que neste ano é de 3,5%, com possibilidade em alta ou baixa de dois pontos porcentuais. O Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), usado como referência para a meta de inflação será divulgado amanhã. O número será referente ao mês de março e deve trazer mais subsídios para a decisão do Comitê. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.