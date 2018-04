Mercados atentos ao petróleo, inflação e política O mercado deve abrir hoje com tendência indefinida, enquanto aguarda a evolução de vários fatores que podem ser determinantes para os negócios. Foi divulgado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de março, que registrou alta de 0,60%, ficando no teto das expectativas dos analistas, que esperavam um índice entre 0,20% e 0,60%. O indicador, que serve de base do sistema de metas de inflação, já captou uma parte do reajuste do preço da gasolina concedido em março. Mas a maior parte do efeito da alta da gasolina ainda virá em abril. Já há profissionais prevendo que, este mês, o índice atingirá a marca de 1%. Com o resultado de março, o IPCA já acumula no ano alta de 1,49%, contra 1,42% registrado no mesmo período do ano passado. O dado sobre inflação deverá influenciar o mercado na abertura mas, segundo operadores, não define ainda a aposta para o Comitê de Política Monetária (Copom). O mercado continua dividido entre as hipóteses de estabilidade e de corte de 0,25 ponto da taxa básica de juros, a Selic. Afinal, se, por um lado, o conflito no Oriente Médio prossegue e há, de fato, um repique da inflação em função da recente alta do petróleo, a commodity segue em baixa hoje (o preço do barril está abaixo dos US$ 26) e já há quem diga que esse movimento indica que a pressão é transitória. Além disso, o dólar, mesmo em meio à tensão com o cenário externo, se mantém em um nível considerado baixo. Todas essas variáveis seguirão influenciado o comportamento do mercado e servirão para "lapidar" a expectativa do mercado para a reunião do Copom, que acontece nos dias 16 e 17 de abril. O humor do mercado hoje também vai depender do cenário político. A pesquisa Datafolha, divulgada ontem, não foi positiva para o mercado, ao mostrar Lula crescendo para 31% (no primeiro turno) e 46% (segundo turno). Contudo, a sondagem não foi de todo negativa, já que Serra manteve-se em segundo com 19% e distanciou-se mais um ponto de Garotinho, tido hoje como a maior ameaça à presença do tucano no segundo turno, que ficou com 15%. Roseana, que fez programa de TV agressivo contra o governo federal ontem, caiu para 13%. Números do mercado Há pouco, o dólar comercial está cotado a R$ 2,2730 na ponta de venda dos negócios, em queda de 0,31% em relação aos últimos negócios de ontem. No mercado de juros, os contratos de DI futuro, com vencimento em outubro, negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), pagam taxas de 18,290% ao ano, frente aos mesmos 18,290% ao ano negociados ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) está em alta de 0,83%.