Mercados atentos aos juros dos EUA A reunião do banco central norte-americano (FED) no dia 31 é o evento de maior importância no mercado financeiro nos próximos dias. A expectativa dos analistas é de corte na taxa de juros que está em 6,0% ao ano. Na próxima quinta-feira, o presidente do FED, Alan Greenspan, fará seu pronunciamento no Senado e os analistas estarão atentos aos sinais do executivo que possam indicar qual será a estratégia do banco central dos EUA em relação à taxa de juros no final do mês. Os negócios no mercado de juros devem permanecer em compasso de espera. Os investidores aguardam a decisão do FED para tomar novas posições e traçar uma tendência para as taxas de juros no Brasil. No início do dia, os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - pagam juros de 15,840% ao ano - estáveis em relação ao fechamento de ontem. No mercado cambial, espera-se um volume de negócios bastante reduzido. As operações realizadas hoje terão liquidação na quinta-feira. Nesse dia será feriado municipal na cidade de São Paulo e a finalização das operações deverá ser feita em outras cidades. Há pouco, o dólar comercial estava cotado a R$ 1,9600 na ponta de venda dos negócios - alta de 0,15% em relação aos últimos negócios de ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) também vem registrando poucos negócios nos últimos dias. Ontem, os investidores aproveitaram a alta de algumas ações para realizar lucros, ou seja, venderam papéis com o objetivo de já embolsar o ganho conseguido. Hoje, esse movimento poderá repetir-se. Há pouco, a Bovespa operava em alta de 0,22%.