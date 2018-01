Mercados avaliam a ajuda financeira à Argentina O colapso argentino parece cada vez mais próximo, e organismos internacionais negociam com um governo argentino impotente e cada vez mais desesperado. A avaliação do mercado é que as chances de um novo empréstimo aumentaram, apesar da relutância generalizada em ceder mais recursos a uma economia com graves problemas estruturais. Enquanto isso, os negócios no mercado brasileiro continuam parados, apesar do pacote de US$ 15 bilhões do FMI para evitar os efeitos mais graves de um colapso argentino sobre o Brasil. A possibilidade de reforço financeiro para a Argentina segura ainda mais a situação. Enquanto isso, as reservas internacionais esgotam-se rapidamente, forçando o sistema financeiro a operar cada vez mais próximo do limite. Analistas falam em uma ruptura nos próximos dias ou, no máximo, semanas. O que mais pesa na decisão de conceder mais dinheiro à Argentina são os efeitos de um colapso, com desvalorização cambial e moratória, para o país e para os demais mercados emergentes. Para o Brasil, é certo que o pacote do FMI apenas ameniza o forte choque inicial e dá mais margem para uma recuperação. Para a Argentina, uma moratória abalaria definitivamente a credibilidade do país e a alta do dólar afeta o valor de 95% das dívidas do governo, denominadas na moeda norte-americana. Incluindo empresas e consumidores, o total de dívidas em dólar na Argentina chega a 60%. Os efeitos de uma alteração no regime de paridade cambial seriam devastadores. A Argentina responde por 23% dos títulos de dívida de países emergentes e uma depressão ainda mais profunda certamente afetaria todo o mercado, especialmente nesse momento de desaceleração da economia mundial. Mas o que traz resistências a novos recursos para o país, o problema central da economia, há mais de três anos em depressão, é a distorção causada pela paridade do peso com o dólar há dez anos, o que prejudica a competitividade dos produtos argentinos. Os céticos argumentam que emprestar mais dinheiro ao país não resolve a crise enquanto o câmbio não for corrigido. A dívida externa só cresceria ainda mais e os problemas só estariam sendo adiados, para um desfecho ainda mais grave no futuro. Ainda se avalia a possibilidade de dolarização da economia, com ou sem dinheiro novo, o que ainda não afasta a possibilidade de moratória. Não se sabe se haveria uma desvalorização do peso imediatamente antes da adoção do dólar, mas de qualquer forma, são conjecturas. No momento, o que está claro é que algo deve ocorrer em breve, pois a situação é insustentável, e o limite está próximo. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.