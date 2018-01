Mercados avaliam acordo com FMI e Argentina O mercado financeiro começou a semana reagindo à ajuda do Fundo Monetário Internacional (FMI) ao Brasil. O empréstimo de US$ 15 bilhões, anunciado na sexta-feira, após o fechamento dos mercados, começa a ser liberado em setembro, quando o País recebe a mesma parcela, de US$ 4,6 bilhões. Em relação à Argentina, ainda não há uma confirmação se, de fato, haverá uma ajuda adicional do FMI ao país vizinho. O dólar comercial abriu em baixa. Há pouco estava cotado a R$ 2,4800 na ponta de venda dos negócios, com queda de 1,00% em relação ao fechamento de sexta-feira. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) está em alta de 0,90%. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - pagam juros de 25,018% ao ano, frente a 25,430% ao ano na sexta-feira. Os analistas ainda avaliam até que ponto este pacote será suficiente para proteger o Brasil, caso a situação na Argentina fique ainda pior, chegando até a um possível calote da dívida. Restam dúvidas também sobre as condições do acordo. A missão brasileira continua em Washington para que o pacote seja totalmente acertado. Espera-se mudanças nas metas e regras para utilização das reservas cambiais. Mercados internacionais O índice Merval da Bolsa de Valores de Buenos Aires está em queda de 0,24%. Nos Estados Unidos, o Dow Jones - índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - opera em queda de 0,35%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - registra queda de 0,88%. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado e as perspectivas para a semana no mercado financeiro.