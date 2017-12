Mercados: baixo volume de negócios O baixo volume de negócios foi a maior característica do mercado financeiro nessa manhã. Depois da reunião do banco central norte-americano (FED) e do Comitê de Política Monetária (Copom), ambas para definição das taxas de juros, não há mais nenhum fato importante até o final do ano. Os investidores reduzem seus negócios à espera de fatos novos para o próximo ano. No início da tarde, o dólar comercial estava cotado a R$ 1,9590 na ponta de venda dos negócios - alta de 0,20% em relação aos últimos negócios de ontem. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - pagam juros de 16,820% ao ano, estáveis em relação aos juros registrados ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) opera em alta de 1,98%, acompanhando a tendência positiva do mercado acionário de Nova York. O Dow Jones - Índice que mede as ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - está em alta de 1,04%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - acumula alta de 6,65%.