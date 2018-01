Mercados: BC intervém para segurar dólar Os mercados tiveram um dia bastante nervoso. O diretor de relações externas do Fundo Monetário Internacional (FMI), Thomas Dawson, contestou hoje as estimativas excessivamente otimistas da imprensa argentina quanto ao pacote de ajuda econômica em negociação. Foi um balde de água fria sobre o otimismo - já bastante contido - dos mercados, especialmente na Argentina. O pessimismo refletiu-se nas cotações. O dólar comercial para venda disparou para R$ 2,5380 e o Banco Central interveio no final da tarde, fazendo-as cair. As oscilações foram grandes nos demais mercados. Também contribuíram os anúncios de resultados negativos de empresas norte-americanas, que fizeram as bolsas nos EUA despencarem e a queda surpreendente do PIB anunciada na quarta-feira. Fechamento dos mercados O dólar comercial para venda fechou em R$ 2,5200, com alta de 0,72%. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - fecharam o dia pagando juros de 24,318% ao ano, frente a 23,780% ao ano ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou em queda de 3,44%. O índice Merval da Bolsa de Valores de Buenos Aires fechou em queda de 6,05%. Nos Estados Unidos, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - fechou em queda de 1,46%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - fechou em queda de 3,28%. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.