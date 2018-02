Mercados: Bolsa, dólar e juros em alta Os investidores continuam demonstrando cautela em relação à situação argentina. Analistas apontam vários motivos para um equilíbrio nas cotações do dólar depois do fim da paridade cambial, entre elas a permanência de restrições aos saques bancários e a obrigatoriedade de as empresas terem de pedir autorização ao Banco Central (BC) para o pagamento de suas dívidas no exterior. Hoje, no início do dia, o dólar na Argentina era vendido a 1,95 peso. A preocupação dos investidores com a Venezuela é menor. Depois de cinco anos com o sistema de banda cambial, o país adotou o regime de câmbio flutuante. Ontem, no primeiro dia com o novo regime, o bolívar apresentou uma desvalorização de 19% em relação ao dólar. Hoje, a moeda venezuelana novamente se desvalorizou frente ao dólar. Segundo apurou a editora Daniela Ueda, analistas disseram que o bolívar pode cair ainda mais por causa da falta de credibilidade do programa econômico, fiscal e monetário do governo. O Banco Central do país já deixou claro que não vai queimar mais reservas para estancar a queda do bolívar, mas vai vender dólares para manter o funcionamento normal do mercado. O ritmo da atividade econômica norte-americana é outro foco de atenção para os investidores. Nesta manhã, o Departamento de Trabalho dos Estados Unidos divulgou o número de pedidos de auxílio-desemprego feitos na semana até 9 de fevereiro, uma queda de 8 mil pedidos, a segunda diminuição consecutiva. Segundo pesquisa da Dow Jones, a queda esperada era de 1 mil pedidos. Este é mais um sinal de recuperação da economia norte-americana e as bolsas de Nova York reagem com alta moderada. O Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - está em alta de 0,51%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - registra alta de 0,73%. No Brasil, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior divulgou os dados da balança comercial referente à segunda semana de fevereiro. Segundo apurou o editor Renato Andrade, foi registrado um saldo positivo de US$ 115 milhões. Com o resultado, a balança acumula no mês um superávit de US$ 131 milhões. No ano, o superávit comercial brasileiro atingiu US$ 306 milhões. A expectativa dos analistas para a balança é de um superávit em torno de US$ 5 bilhões para este ano. Esta expectativa tem influência direta para o mercado de câmbio, já que a balança comercial é uma das formas de entrada de recursos estrangeiros no País. Veja os números do mercado financeiro Às 15h13, o dólar comercial era vendido a R$ 2,4280, com alta de 0,71% em relação aos últimos negócios de ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) está em alta de 0,87%. Os contratos de swap (troca) de títulos prefixados por pós-fixados com período de um ano pagam juros de 18,93% ao ano, frente a 18,81% ao ano ontem. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.