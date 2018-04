Mercados: Bolsa e dólar fecham em leve queda Com poucos negócios, os mercados encerraram a terça-feira com números estáveis. O dólar comercial fechou cotado a R$ 2,3620 na ponta de venda dos negócios, em baixa de 0,08%. Com o resultado de hoje, o dólar encerra o mês de abril com alta de 1,59%. No ano, a moeda norte-americana apresenta valorização de 1,99% frente ao dólar. No mercado de juros, as taxas recuaram. Os contratos de DI futuro com vencimento em junho negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) pagam taxas de 18,330% ao ano, frente a 18,470% ao ano negociados ontem. Já os contratos com vencimento em outubro apresentaram juros de 18,770% ao ano, frente a 18,910% ao ano negociados ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) encerrou o dia em queda de 0,04%. O volume de negócios ficou um pouco acima de R$ 588 milhões. No mês, a Bolsa acumulou uma baixa de 1,28%. No resultado do ano, a queda é de 3,62%. Nesta terça-feira, entre as ações que compõem o Ibovespa - índice que mede a valorização das ações mais negociadas na Bovespa - as maiores altas foram as preferenciais (PN, sem direito a voto) da Inepar (20,27%) e Globo Cabo PN (9,37%). No caso da Inepar, a companhia segue às voltas com as preocupações do investidores em relação a sua situação financeira. A dívida de curto prazo da empresa ainda causa apreensão. Segundo operadores ouvidos pela jornalista Elisabete Francio, a alta de hoje reflete uma tentativa de recuperação diante da desvalorização acentuada dos papéis. No mês, o recuo acumulado de Inepar PN era de 34,56%. Mercados internacionais Em Nova York, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - fechou com alta de 1,29%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - encerrou o dia em alta de 1,89%. Na Argentina, pelo segundo dia consecutivo, o dólar caiu e fechou a 2,97 pesos para venda e 2,87 para a compra. No paralelo, a moeda fechou a 3,05 (venda) e 2,89 (compra). As taxas de juros, porém, continuam subindo, segundo informou a correspondente Marina Guimarães. O índice Merval da Bolsa de Valores de Buenos Aires fechou em queda de 0,41%. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.