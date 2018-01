Mercados: Bolsa em alta acompanha Nasdaq O mercado financeiro aproveitou a trégua dos conflitos políticos e a diminuição da instabilidade externa para operar de forma positiva. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) também foi favorecida pelas altas das bolsas de Nova York e, há pouco, acumulava alta de 1,09%. Porém, os negócios continuam muito retraídos. Na primeira parte do pregão, o volume de operações ficou em R$ 225 milhões, projetando R$ 400 milhões até o final do dia. Em Nova York, a Nasdaq - bolsa dos Estados Unidos que negocia papéis do setor de tecnologia e Internet - registra ganho de 3,77% e o índice Dow Jones - que mede a valorização das ações mais negociadas em Nova York - estava em alta de 0,49%. O mercado de câmbio também opera com tranqüilidade. No início da tarde, o dólar está cotado a R$ 2,0230 na ponta de venda dos negócios - estável em relação aos últimos negócios de ontem. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - pagam juros de 16,140% ao ano, frente a 16,170% ao ano ontem. Bovespa divulga movimento de fevereiro O volume financeiro na Bolsa em fevereiro foi de US$ 6,1 bilhões - redução de 21,79% na comparação com o mês anterior -, segundo apuração do repórter Benedito Sverberi. A média diária de negócios foi de US$ 337 milhões, o que representa uma queda de 9,32% em relação à média de janeiro.