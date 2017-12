Mercados: Bolsa em alta apesar das denúncias A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) teve um dia movimentado com o anúncio de troca de ações da Telesp Celular por BDRs - Brazilian Depositary Receipts, recibos por meio dos quais papéis da controladora Portugal Telecom serão negociados na Bolsa paulista. Com a divulgação da operação, houve muitos negócios com as ações, que fecharam em R$ 25,70 (ON, ordinárias, com direito a voto), alta de 4,18%, e R$ 31,50 (PN, preferenciais, sem direito a voto), alta de 2,31%. Mas o nervosismo ainda é grande em função da crise energética e das denúncias que circularam contra o governo no final de semana. Voltaram a surgir suspeitas de venda de informação privilegiada durante a crise cambial do início de 1999, desta vez envolvendo o então presidente do Banco Central, chegando ao ministro da Fazenda, Pedro Malan. Teme-se novamente pela instauração de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar denúncias de corrupção. No mínimo, a popularidade do governo sai ainda mais arranhada de mais esse episódio, fortalecendo a oposição para as eleições do ano que vem Também começaram a circular informações sobre a troca de títulos da dívida argentina de curto prazo por papéis com vencimento mais longo. A operação deve ter início em Londres no dia 29 e em Nova York no dia 30 e o governo espera que os negócios estejam concluídos até 4 de junho. Se a operação tiver o sucesso esperado, haverá um alívio nas contas públicas nos próximos anos. Mesmo assim, à equipe econômica ainda resta o desafio de promover a retomada do crescimento. Números dos fechamentos A Bolsa fechou em alta de 1,63%. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - fecharam o dia pagando juros de 22,100% ao ano, frente a 22,220% ao ano sexta-feira. O dólar comercial para venda fechou em R$ 2,3190, com alta de 0,65%. O índice Merval da Bolsa de Valores de Buenos Aires fechou em alta de 1,73%. Nos Estados Unidos, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - fechou em alta de 0,32%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - fechou em alta de 4,85%. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.