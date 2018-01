Mercados: Bolsa em queda e dólar em alta O comportamento dos mercados financeiros no Brasil durante a manhã comprovou que o otimismo verificado nos últimos dias não sinalizava uma reversão da tendência negativa provocada pela instabilidade internacional. Isso significa que permanecem as incertezas em relação ao ritmo do desaquecimento da economia norte-americana e da capacidade da Argentina de honrar suas dívidas. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) voltou a registrar queda e há pouco o Ibovespa - Índice que mede a valorização das ações de empresas mais negociadas na Bovespa - estava em baixa de 1,52%. O dólar comercial está cotado a R$ 2,1530 na ponta de venda dos negócios - alta de 0,70% em relação aos últimos negócios de ontem. No mercado de juros, os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - pagam juros de 19,400% ao ano, frente a 18,820% ao ano registrados ontem. Em Nova York, a Nasdaq - bolsa dos Estados Unidos que negocia papéis do setor de tecnologia e Internet - registra alta de 3,34%. O índice Dow Jones - que mede a valorização das ações mais negociadas na bolsa de Nova York - está em queda de 0,86%. Veja no link abaixo a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.