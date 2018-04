Mercados: Bolsa em queda e dólar em alta O assassinato do prefeito de Santo André, Celso Daniel, chocou o mercado financeiro, mas não teve impacto nas operações. A avaliação de que a escalada da violência prejudicaria a campanha do pré-candidato do PSDB, José Serra, e estimularia o avanço do pré-candidato petista, Luis Inácio Lula da Silva, é considerada prematura. Segundo analistas, a partir de maio, quando vence o prazo para Serra decolar, é que os acontecimentos políticos deverão abalar o humor do mercado. A proximidade das eleições presidenciais é vista como um motivo de instabilidade nos mercados, pois não se sabe qual será o plano de governo do próximo presidente. Internamente também foi divulgado o saldo da balança comercial da terceira quadrissemana de janeiro. O resultado mostrou déficit de US$ 258 milhões - importações maiores que exportações. Como o superávit da semana anterior, de US$ 250 milhões, foi inflado pela devolução de aviões, os investidores já não esperavam um resultado positivo. Os investidores esperam agora pela divulgação da segunda prévia do Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) hoje à tarde e pelo resultado da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom). O Comitê vai reavaliar a Selic, a taxa básica de juros da economia, em 19% ao ano atualmente. Na Argentina, não surgiu nenhuma notícia nova com força suficiente para influenciar o comportamento dos mercados. A chegada prevista para hoje de uma nova missão do Fundo Monetário Internacional (FMI) para avaliar a política fiscal e as contas públicas é positiva, pois sinaliza a retomada das negociações. Porém, a liberação do empréstimo requisitado pela Argentina, de US$ 15 bilhões a US$ 20 bilhões, não vai sair antes de um mês, como informou o Fundo na sexta-feira. Veja os números do mercado financeiro Às 15h04, a moeda norte-americana era vendida a R$ 2,3750, em alta de 0,38% em relação aos últimos negócios de ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) está em queda de 1,70%. No mercado de juros futuros, os contratos de swap (troca) de títulos prefixados por pós-fixados com período de um ano pagam juros de 20,02% ao ano, frente a 20,08% ao ano ontem. Hoje é feriado nos EUA (Dia de Martin Luther King Jr.) e, na Argentina, o índice Merval da Bolsa de Buenos Aires está em alta de 17,62%. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.