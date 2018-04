Mercados: Bolsa fecha em alta e dólar recua O recuo do preço do barril do petróleo no mercado internacional deixou os investidores mais aliviados nesta terça-feira. Em Nova York, nos últimos negócios do dia, os contratos futuros de petróleo, com vencimento em maio, apontavam para uma cotação de US$ 25,82, uma queda de US$ 0,72 em relação ao fechamento de ontem. No mercado financeiro interno, o resultado foi o recuo das cotações do dólar e das taxas de juros. A moeda norte-americana encerrou o dia em R$ 2,2800, em baixa de 0,57% em relação aos últimos negócios de ontem. No patamar mínimo do dia, o dólar chegou a ser negociado a R$ 2,2790. Com a baixa de hoje, o dólar acumula em abril uma desvalorização de 1,94% frente ao real. Os contratos de DI futuro com vencimento em outubro negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) pagam juros de 18,290% ao ano, frente a 18,360% ao ano negociados ontem. Alguns analistas que estavam mais pessimistas sobre a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom), que reavaliará a Selic, a taxa básica de juros da economia, na próxima semana, começam a repensar suas expectativas. O fato é que, com a alta do preço do petróleo e o repasse desta elevação para o mercado interno, ganhou força entre os investidores a possibilidade de que a inflação poderia ser pressionada, reduzindo as chances de corte da Selic. Vale lembrar que a política monetária é definida pelo cumprimento da meta de inflação, que neste ano é de 3,5%, com margem de tolerância de dois pontos porcentuais para cima ou para baixo. Atualmente a Selic está em 18,5% ao ano e as opiniões dos analistas dividem-se entre a manutenção ou redução da taxa em 0,25 ponto porcentual. Amanhã os investidores estarão atentos à divulgação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) referente ao mês de março. Este índice é usado como referência para a meta de inflação. Segundo apurou o jornalista Francisco Carlos de Assis, os investidores esperam um resultado entre 0,20% e 0,60%. No ano, até fevereiro, o índice está acumulado em 0,88%. Na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), além das atenções com o preço do petróleo, os investidores permaneceram atentos à crise política entre o governo e o PFL (veja mais informações nos links abaixo). O Ibovespa - índice que mede a valorização das ações mais negociadas na Bovespa - fechou em alta de 0,27%. O volume ficou acima de R$ 557 milhões. Entre as ações do Ibovespa - índice que mede a valorização das ações mais negociadas na Bovespa -, as maiores altas foram as preferenciais (PN, sem direito a voto) do Banco do Brasil (7,33%), Itaúsa PN (4,26%) e as ordinárias (ON, com direito a voto) do Banco do Brasil (3,62%). As maiores baixas foram Globocabo PN (-3,92%), Petrobrás PN (-3,34%) e Petrobrás ON (-3,05%). Mercados internacionais Nos Estados Unidos, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - fechou em queda de 0,39%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - fechou em queda de 2,43%. O índice Merval da Bolsa de Valores de Buenos Aires fechou em alta de 0,20%. Segundo apurou a correspondente Marina Guimarães, o dólar se manteve sem alterações e fechou em 2,75 pesos para venda e 2,65 para compra pelo terceiro dia consecutivo. Também sem mudanças significativas, nas casas de câmbio que negociam a moeda sem as cotações do Banco Central, o dólar fechou em 2,90 para a venda e 2,70 para a compra. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.