Mercados: Bolsa fecha em alta e dólar recua Sem notícias negativas no cenário interno, os investidores no Brasil aproveitaram a boa influência dos mercados norte-americanos e encerram o dia com números mais positivos em relação ao fechamento de ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou em alta de 1,12%. O volume de negócios ficou um pouco acima de R$ 668 milhões. Entre as ações que compõem o Ibovespa - índice que mede a valorização das ações mais negociadas na Bovespa - as maiores altas foram as preferenciais (PN, sem direito a voto) da Tele Leste Celular (8,45%), Petrobrás BR Distribuidora (6,24%), Aracruz PNB (5,81%), as ordinárias (ON, com direito a voto) da Tractebel Energia (5,38%). A maior baixa foi registrada pelas ações preferenciais da Globo Cabo (- 4,35%). No mercado cambial, a moeda norte-americana fechou cotada a R$ 2,3210 na ponta de venda dos negócios, em queda de 0,04% em relação aos últimos negócios de ontem. Durante o dia, o dólar oscilou entre a máxima de R$ 2,3270 e a mínima de R$ 2,3110. Desde o dia 10 de abril, a moeda norte-americana mantém-se em tendência de alta. As últimas declarações de representantes da equipe econômica sinalizaram que o dólar abaixo do patamar de R$ 2,30 não é bem visto, dadas as necessidades de um saldo positivo para a balança comercial. Vale lembrar que um real muito valorizado frente ao dólar dificulta a colocação de produtos brasileiros no exterior. Além disso, com o reaquecimento da economia, o volume de importações tende a aumentar. Copom divulga amanhã decisão No mercado de juros, os investidores aguardam a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) sobre os rumos da Selic, a taxa básica de juros da economia. A taxa está em 18,5% ao ano e os analistas têm argumentos para a manutenção da taxa e para uma redução de 0,25 ponto porcentual. A decisão será conhecida amanhã, após o fechamento dos mercados (veja mais informações nos links abaixo). Entre os investidores, as taxas negociadas mostram que a expectativa é de redução dos juros. Os contratos de DI futuro com vencimento em maio, negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) pagam taxas de 18,250% ao ano, frente a 18,310% ao ano ontem. Já os contratos com vencimento em junho negociavam taxas em 18,280% ao ano, frente a 18,310% ao ano ontem. Mercados internacionais Em Nova York, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - fechou em alta de 2,06%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - encerrou o dia em alta de 3,59%. Segundo apurou a editora Regina Cardeal, as ações das companhias de telecomunicações apresentaram forte valorização. As notícias favoráveis ao setor começaram quando a Sprint, que no Brasil detém 25% da Intelig, anunciou ontem, após o fechamento do mercado nova-iorquino, um resultado melhor do que o esperado pelos analistas. A Sprint PCS teve prejuízo de US$ 0,15 por ação no primeiro trimestre, US$ 0,05 menor do que as estimativas. Os papéis do grupo fecharam em alta de 25,75%. O Sprint FON lucrou US$ 0,32 por ação, também acima das expectativas, e suas ações subiram 20,71%. Vários outros papéis do setor seguiram a alta da Sprint no fim do pregão em Nova York. A WorldCom, que no Brasil controla a Embratel, fechou em alta de 22,90%, enquanto a MCI, do mesmo grupo, avançou 17,47%. O SBC Communications, componente do índice Dow Jones, subiu 3,29%. Na Argentina, o índice Merval da Bolsa de Valores de Buenos Aires fechou em queda de 6,59%. Segundo informou a correspondente Marina Guimarães, o câmbio oficial fechou em 2,80 pesos por dólar (venda), 2,4% a menos que o fechamento de ontem, nas casas de câmbio e bancos que operam por conta e ordem do Banco Central. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.