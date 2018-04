Mercados: Bolsa fecha em alta e dólar recua O resultado da pesquisa eleitoral realizada pelo Ibope e divulgada ontem após o fechamento dos negócios tranqüilizou os mercados nesta quarta-feira. Os investidores temiam que o pré-candidato do PSDB José Serra perdesse o segundo lugar nas intenções de voto. Como os números da pesquisa não mostraram este resultado, o clima mais pessimista verificado ontem deu lugar a um clima mais tranqüilo nos mercados. Este movimento forte de altas e baixas nos negócios já era esperado pelos analistas desde que o cenário político ganhou força na avaliação dos investidores. As oscilações devem se repetir com a divulgação de novas pesquisas eleitorais e a cada rumor contrário aos interesses dos investidores - manutenção da política econômica, sem ruptura do atual modelo (veja mais informações nos links abaixo). Nesta quarta-feira, os investidores também permaneceram atentos à situação argentina. Há pouco, a correspondente Marina Guimarães informou que o presidente do país, Eduardo Duhalde, deve convocar entrevista coletiva ainda hoje para anunciar o plano econômico decidido por consenso com os governadores do Partido Justicialista e que deverá vigorar pelos próximos 90 dias. A informação ainda não é oficial e foi feita por uma passada por uma fonte do governo. Veja os números do mercado O dólar fechou cotado a R$ 2,3580 na ponta de venda dos negócios, em queda de 0,13% em relação aos últimos negócios de ontem. As cotações oscilaram entre a máxima de R$ 2,3640 e a mínima de R$ 2,3520. Com este resultado, a moeda norte-americana acumula uma alta de 1,42% em abril e de 1,81% no ano. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou em alta de 1,46%. O volume de negócios ficou um pouco acima de R$ 522 milhões. Entre as ações que compõem o Ibovespa - índice que mede a valorização das ações mais negociadas na Bovespa - as maiores altas foram as preferenciais (PN, sem direito a voto) da Petróleo Ipiranga (5,55%), as ordinárias (ON, com direito a voto) da Embratel (5,22%), Telemar PN (4,72%) e Siderúrgica Tubarão (4,57%). Os contratos de DI futuro com vencimento em outubro, negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), pagavam taxas de 18,640% ao ano, frente a 18,650% ao ano ontem. Já os contratos com vencimento em maio negociavam taxas em 18,410% ao ano, frente a 18,440% ao ano ontem. Em Nova York, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - fechou em queda de 0,58%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - encerrou o dia em baixa de 0,98%. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.