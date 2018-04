Mercados: Bolsa fecha em alta e dólar recua Se o dia foi de baixo volume de negócios nos mercados, o mesmo não pode ser dito em relação ao número de notícias que atraíram a atenção dos investidores nesta segunda-feira. No início das operações, foi divulgado o saldo da balança comercial referente à quarta semana de abril: um superávit - exportações maiores que importações - de R$ 310 milhões. Um saldo positivo para a balança comercial é bem visto pelos investidores, pois significa uma entrada maior de dólares no País. Para fechar suas contas, o Brasil depende de recursos externos, os quais entram no País por meio de negociações comerciais (balança comercial), mercado financeiro e investimentos diretos. Ou seja, se o Brasil consegue um saldo positivo na balança comercial a dependência de capital externo é menor. Mas este resultado não chegou a provocar reações positivas por parte dos investidores. Isso porque notícias desfavoráveis prejudicaram os negócios nos mercados. Uma delas foi a divulgação de uma pesquisa eleitoral realizada pelo CNT-Sensus, a qual mostrou uma queda nas intenções de voto para o presidenciável pelo PSDB José Serra - de 19,1% para 16,1%. Já o pré-candidato pelo PT Luís Inácio Lula da Silva subiu de 32,1% em março para 37,9% em abril. Apesar do resultado negativo na avaliação dos investidores, analistas consideram que as reações não foram tão significativas, dado que este era um cenário esperado desde a semana passada, quando os mercados foram tomados por rumores em relação às novas pesquisas eleitorais. Porém, alguns bancos de investimento norte-americanos vêem este resultado com preocupação. O Morgan Stanley rebaixou os papéis da dívida brasileira de "outperform" para "market perform". A principal justificativa foi o risco maior de vitória do pré-candidato petista, que lidera com folga as pesquisas. Já o Merrill Lynch, que também rebaixou a classificação dos títulos da dívida brasileira, atribuiu ao aumento do risco político um dos motivos para a decisão. Em tempo: o Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) registrou alta de 0,56% em abril com elevação significativa ante o índice de março, de 0,09%. Neste ano, o IGP-M já acumula alta de 1,07% e, em 12 meses até abril, de 8,92%. Veja os números do mercado financeiro O dólar comercial fechou cotado a R$ 2,3640 na ponta de venda dos negócios, em queda de 0,34% em relação aos últimos negócios de sexta-feira. Com o resultado de hoje, o dólar acumula uma alta de 1,68% em abril. No mercado de juros, os contratos de DI futuro com vencimento em outubro negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) pagavam taxas de 18,850% ao ano, frente a 18,910% ao ano na sexta-feira. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou em alta de 0,11% e o volume de negócios ficou um pouco acima de R$ 344 milhões. Entre as ações do Ibovespa - índice que mede a valorização das ações mais negociadas na Bovespa -, as maiores altas foram das ordinárias (ON, com direito a voto) da Embratel Participações (7,24%), as preferenciais (PN, sem direito a voto) A da CRT Celular (4,81%), Tele Celular Sul ON (4,47%) e Celesc PNB (3,51%). No mercado internacional, os papéis da dívida brasileira registraram desvalorização. No fechamento dos negócios, os C-Bonds (principais títulos do Brasil) foram negociados a 79,000 centavos por dólar. Na sexta-feira, estes papéis foram vendidos a 79,500 centavos por dólar. Mercados internacionais Em Nova York, as bolsas fecharam em baixa. O Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - fechou com queda de 0,92%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - encerrou o dia em baixa de 0,42%. Na Argentina, o índice Merval da Bolsa de Valores de Buenos Aires encerrou o dia em queda de 7,22%. Segundo apurou a correspondente Marina Guimarães, o dólar fechou em baixa, a 3,00 pesos na venda, 4,8% a menos que o fechamento do último dia útil antes do feriado que durou toda a semana passada. A ponta compradora pagou 2,90 pesos. Segundo os operadores, dois fatores importantes contribuíram para a pouca demanda por dólar: a lei "tampão" que limitou, temporariamente, a saída de pesos do sistema financeiro que iriam direto para o mercado de câmbio, e o leilão de títulos cambiais que o Banco Central realizou hoje. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.