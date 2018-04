Mercados: Bolsa fecha em alta e dólar recua Sem boatos negativos nesta quarta-feira, os ativos recuperaram parte das perdas acumuladas nos últimos dias. Alguns fatos positivos beneficiaram a tentativa de recuperação dos mercados - a permanência do pré-candidato do PSDB, José Serra, nas pesquisas de intenção de voto; as medidas anunciadas pelo governo, confirmando o comprometimento com a autoridade fiscal; a alta do preço dos títulos da dívida brasileira no exterior e a conseqüente queda da taxa de risco-país. O dólar comercial encerrou o dia cotado a R$ 2,5060 na ponta de venda dos negócios, em queda de 0,12% em relação aos últimos negócios de ontem. A moeda norte-americana oscilou entre a máxima de R$ 2,5270 e a mínima de R$ 2,4940. Com o resultado de hoje, o dólar apresenta uma valorização de 6,10% frente ao real no resultado acumulado de maio. No mercado de juros, os contratos de DI futuro com vencimento em junho, negociados na Bolsa de Mercadorias (BM&F), apresentavam taxas de 18,340% ao ano no encerramento dos negócios - estáveis em relação ao fechamento de ontem. Já os contratos com vencimento em janeiro de 2003 pagavam taxas de 18,950% ao ano, frente a 18,960% ao ano ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) encerrou o dia com alta de 1,19%. O volume de negócios ficou um pouco acima de R$ 698 milhões. As maiores altas foram registradas pelas ações preferenciais (PN, sem direito a voto) da Telemig Participações (7,39%), Telesp Celular Participações PN (7,31%), Klabin PN (5,71%). Às 18h30, os C-Bonds - títulos brasileiros com maior volume de negociação - estavam cotados a 75,750 centavos por dólar. Ontem, encerram o dia em 74,500 centavos por dólar. Já a taxa de risco-país estava em 922 pontos base às 16h30. Ontem a taxa ficou em 951 pontos base. Mercados internacionais O Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - fechou com queda de 0,53%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - encerrou o dia com alta de 0,38%. Na Argentina, o índice Merval da Bolsa de Valores de Buenos Aires encerrou o dia em queda de 3,68%. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.