Mercados: Bolsa fecha em queda e dólar sobe O mercado financeiro terminou o dia sob a influência negativa de rumores sobre uma pesquisa eleitoral e a volta de Hugo Chávez para a presidência da Venezuela. No fechamento dos negócios, o dólar comercial foi vendido a R$ 2,3220, em alta de 1,22% em relação aos últimos negócios de ontem. A moeda norte-americana já abriu em alta e chegou ao patamar máximo de R$ 2,3290 durante o dia. Na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) além das notícias e rumores negativos, os negócios foram influenciados pelo vencimento de opção de ações. Em função disso, o volume de negócios foi alto, em R$ 1,530 bilhão. Trata-se do maior volume desde 18 de abril de 2001, quando a Bolsa negociou R$ 2,152 bilhões, segundo informou a editora Aline Cury Zampieri. Deste total, R$ 735 milhões referem-se ao exercício das opções. No final do dia, a Bolsa acumulava uma queda de 2,03%. Entre as ações do Ibovespa - índice que mede a valorização das ações mais negociadas na Bovespa - as maiores baixas foram as ordinárias (ON, com direito a voto) da Embratel Participações (- 8,04%), as preferenciais (PN, sem direito a voto) da Globo Cabo (- 8,00%), Transmissão Paulista PN (- 6,45%), Embratel Participações PN (- 6,12%) e Inepar PN (- 5,26%). No mercado de juros, os contratos de DI futuro com vencimento em outubro, negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros, pagam taxas de 18,300% ao ano, frente a 18,190% ao ano registrados na sexta-feira. Os contratos com vencimento em maio têm taxas de 18,320% ao ano, frente a 18,280% ao ano negociados na sexta-feira. A ligeira alta das taxas de juros acontece na véspera do início da reunião mensal do Comitê de Política Monetária (Copom), que reavaliará a Selic, a taxa básica de juros da economia. A Selic está em 18,5% ao ano e os analistas dividem-se em manutenção dos juros neste patamar ou um corte de 0,25 ponto porcentual (veja mais informações no link abaixo) Mercados internacionais A volta de Chávez à presidência da Venezuela deixou novamente os investidores inseguros em relação ao comportamento do preço do petróleo no mercado internacional. Em Nova York, os títulos futuros de petróleo com vencimento em maio subiram US$ 1,10 para US$ 24,57, o que significa uma elevação de 4,68% em relação aos negócios de sexta-feira. No mercado de ações, continua a temporada de divulgação de balanço de empresas, o que provoca instabilidade nos negócios. Hoje, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - fechou em queda de 0,95%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - fechou em baixa de 0,14%. O índice Merval da Bolsa de Valores de Buenos Aires fechou em alta de 0,25%. Segundo apurou a correspondente Marina Guimarães, o câmbio oficial, vendido sob normas do Banco Central, fechou o dia em queda, cotado a 2,87 pesos por dólar (venda) ante 2,90 na sexta. Para a compra, a moeda foi negociada em 2,77. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.