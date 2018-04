Mercados: Bolsa fecha em queda e dólar sobe Os investidores corrigiram o otimismo e ajustaram-se à decisão de manutenção da Selic, a taxa básica de juros da economia, em 18,5% ao ano. É fato que uma parte dos investidores apostava nesta decisão, mas, de qualquer forma, houve uma frustração e os números dos mercados refletiram este quadro. No mercado de juros, as taxas subiram com força. Os contratos de DI futuro com vencimento em maio, negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), pagavam taxas de 18,440% ao ano, frente a 18,280% ao ano ontem. Já os contratos com vencimento em junho negociavam taxas em 18,460% ao ano, frente a 18,250% ao ano ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou em queda de 1,16%. O volume de negócios ficou um pouco acima de R$ 561 milhões. Entre as ações que compõem o Ibovespa - índice que mede a valorização das ações mais negociadas na Bovespa - as maiores baixas foram as ordinárias (ON, com direito a voto) da Tractebel (- 6,12%), as preferenciais (PN, sem direito a voto) do Banco do Brasil (- 5,13%) e Globo Cabo PN (- 4,65%). A maior alta foi de Sabesp ON (4,86%). Segundo apurou a editora Aline Cury Zampieri, a valorização dos papéis é resultado da proposta de oferta secundária das ações que estão em poder do governo. O objetivo é elevar o free float - porcentagem das ações que são negociadas no mercado - da empresa, dos atuais 11,7% para 25%, o que é uma necessidade para a entrada no Novo Mercado da Bovespa. No mercado cambial, o dólar fechou cotado a R$ 2,3280 na ponta de venda dos negócios, em alta de 0,17% em relação aos últimos negócios de ontem. As cotações oscilaram entre a máxima de R$ 2,3380 e a mínima de R$ 2,3270. Com este resultado, a moeda norte-americana acumula uma alta de 0,13% em abril e de 0,52% no ano. Mas o cenário político continua sendo o principal foco de atenção dos investidores. Segundo apurou a jornalista Nélia Marquez, o Ibope registrou ontem à noite, no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mais uma pesquisa para apurar as intenções de voto à sucessão presidencial. De acordo com informações do TSE, a nova pesquisa, que começou a ser realizada ontem, está sendo feita por conta própria. As entrevistas deverão estar concluídas até o dia 22. Mercados internacionais Em Nova York, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - fechou em queda de 0,15%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - encerrou o dia em baixa de 0,46%. Na Argentina, o índice Merval da Bolsa de Valores de Buenos Aires fechou em alta de 8,62%. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.