Mercados: Bolsa fecha em queda e dólar sobe Além da preocupação dos investidores com o resultado de novas pesquisas eleitorais, os números no mercado financeiro foram influenciados pela crise argentina. O ministro da Economia do país, Remes Lenicov, renunciou em meio a boatos de volta ao regime de conversibilidade e queda também do presidente Eduardo Duhalde, no mais recente capítulo de instabilidade e desgoverno do país vizinho. Para o mercado acionário, o desempenho das bolsas norte-americanas também pesou de forma negativa no humor dos investidores brasileiros. O dólar comercial fechou cotado a R$ 2,3610 na ponta de venda dos negócios, em alta de 0,81% em relação aos últimos negócios de ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo fechou em baixa de 0,27%, com volume de negócios acima de R$ 526 milhões. No mercado de juros, as taxas subiram. Os contratos de DI futuro com vencimento em outubro negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) pagavam taxas de 20,430% ao ano, frente a 19,580% ao ano ontem. Em relação ao cenário político, a grande expectativa é saber se a próxima pesquisa vai confirmar ou não os rumores dos últimos dias de que o pré-candidato do PSB, Anthony Garotinho, teria ultrapassado o pré-candidato do governo, José Serra. A pesquisa Vox Populi publicada hoje no Jornal do Brasil confirmou apenas em parte os boatos que corriam nos mercados sobre o crescimento do pré-candidato do PT, Luís Inácio Lula da Silva. Segundo o Vox Populi, Lula tem 39% das intenções de votos enquanto José Serra e Anthony Garotinho estão tecnicamente empatados no segundo lugar, mas com o tucano ainda à frente. Mercados internacionais Em Nova York, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - fechou em queda de 0,47%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - encerrou o dia em baixa de 1,61%. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.