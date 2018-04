Mercados: Bolsa fecha em queda e dólar sobe A ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) divulgada hoje provocou uma mudança na expectativa dos analistas que esperavam por redução da Selic, a taxa básica de juros da economia, no próximo mês. O documento deixou claro que a inflação está caindo de forma mais lenta do que o esperado pelo Banco Central (BC), o que motiva uma postura mais conservadora da autoridade monetária. Além disso, revelou que, diferentemente da última reunião, todos que participaram do Comitê votaram pela manutenção da Selic, em 18,5% ao ano. A ata foi o principal motivo para a reação negativa por parte dos investidores. O dólar e as taxas de juros subiram enquanto o Ibovespa ? índice que mede a valorização das ações mais negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) ? recuou, sinalizando que os investidores também adotaram uma postura menos otimista. O dólar comercial fechou cotado a R$ 2,3640 na ponta de venda dos negócios, em alta de 0,25% em relação aos últimos negócios de ontem. Os contratos de DI futuro com vencimento em maio negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) pagavam taxas de 18,420% ao ano, frente a 18,410% ao ano ontem. Já os contratos com vencimento em outubro apresentavam juros de 18,730% ao ano, frente a 18,650% ao ano negociados ontem. A Bovespa fechou em baixa de 0,81% e o volume de negócios ficou um pouco acima de R$ 541 milhões. Entre as ações do Ibovespa, as maiores baixas foram das preferenciais (PN, sem direito a voto) da Inepar (- 8,89%), Globo Cabo PN (- 8,57%), Telefônica PN (- 4,48%) e Telemig Participações PN (-3,95%). A maior alta foi verificada em Celesc PNB (11,11%). Mercados internacionais Em Nova York, as bolsas fecharam praticamente estáveis. O Dow Jones ? Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York ? fechou com alta de 0,05%, e a Nasdaq ? bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York ? encerrou o dia em alta de 0,02%. Na Argentina, o chefe de Gabinete da Presidência, Jorge Capitanich, informou há pouco que o presidente do Banco Central, Mario Blejer, decretou o fim parcial do feriado. Segundo apurou a correspondente Marina Guimarães, os bancos reabrirão amanhã, mas com novo horário: de 12h às 17h. Antes, o horário bancário era de 10h às 16h. Porém, os bancos vão operar amanhã com algumas restrições, como as que envolvem dinheiro em espécie. E, a partir de segunda-feira, com a designação do novo ministro da Economia, existe a possibilidade do funcionamento pleno tanto do mercado cambial quanto do sistema financeiro. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.