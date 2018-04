Mercados: Bolsa fecha em queda e dólar sobe Nesta sexta-feira, os investidores foram influenciados pelo cenário externo, no qual as notícias negativas tiveram peso maior. Nos Estados Unidos, a prévia do Produto Interno Bruto (PIB) referente ao primeiro trimestre mostrou uma alta de 5,8%, acima da expectativa dos analistas ? elevação de 4,8%. Mas os investidores ainda não demonstram confiança na recuperação da economia. O índice de confiança avaliado pela Universidade de Michigan caiu para 93,0, em relação à leitura preliminar de 94,4 realizada em meados do mês e em relação ao nível de 95,7 de março. Segundo informou a agência Dow Jones, as incertezas em relação aos preços do petróleo e das ações, além dos conflitos no Oriente Médio, são os principais motivos para esta perspectiva pessimista. Em Nova York, as bolsas encerram a semana com baixas expressivas. O Dow Jones ? Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York ? fechou o dia com baixa de 1,24%, acumulando uma queda de 3,37% na semana. Já a Nasdaq ? bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York ? terminou a sexta-feira em queda de 2,91% e na semana a baixa foi de 7,39%. Negócios no Brasil A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) acompanhou o comportamento das bolsas norte-americanas e terminou o dia em baixa de 1,48%. O volume de negócios ficou um pouco acima de R$ 588 milhões. Com o resultado de hoje, a Bolsa acumula uma perda de 1,35% em abril. Entre as ações que compõem o Ibovespa ? índice que mede a valorização das ações mais negociadas na Bovespa - a maior baixa foi verificada nas ações preferenciais (PN, sem direito a voto) da Inepar (- 10,98%). A maior alta ficou com as ações ordinárias (ON, com direito a voto) da Light (5,18%). No mercado de juros, as taxas continuaram em alta, movimento reforçado depois que a ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) deixou claro que os índices de inflação estão recuando de maneira mais lenta que o esperado. Nesta sexta-feira, os contratos de DI futuro com vencimento em outubro negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) fecharam o dia com taxa de 18,850% ao ano, frente a 18,730% ao ano negociados ontem. O dólar comercial encerrou o dia cotado a R$ 2,3720, em alta de 0,34%. A moeda norte-americana oscilou entre a mínima de R$ 2,3520 e a máxima de R$ 2,3750. Com o resultado de hoje, o dólar apresenta uma alta de 2,02% em abril. Os títulos da dívida brasileira tiveram mais um dia de queda. Hoje, os C-Bonds foram negociados a 79,500 centavos por dólar, sendo que ontem, no encerramento dos negócios, estavam em 81,688 centavos por dólar. A cotação de hoje é a mais baixa desde 21 de fevereiro, quando eram negociados a 79,688 centavos por dólar. Nesta semana, os C-Bonds acumulam uma queda de 2,67%. Ou seja, estes títulos da dívida brasileira perderam valor no mercado internacional nos últimos dias. lso da Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.