Mercados buscam razões para melhora do humor O aumento da popularidade do presidente Fernando Henrique Cardoso e o aumento das intenções de voto para o candidato governista, José Serra, verificados em pesquisa do Datafolha, foram os motivos apontados por operadores para o bom humor dos investidores no mercado financeiro nesta manhã. A expectativa de nova queda das taxas de juros na próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) também é um motivo para isso, segundo operadores. Mas esta já era uma hipótese cogitada no final da semana passada e, portanto, já estaria embutido no preço dos ativos. Às 14h45, o dólar comercial está na mínima do dia, em R$ 2,3970, com baixa de 1,11% em relação aos últimos negócios de sexta-feira. A Bolsa de Valores de São Paulo opera com alta de 2,20% e volume de negócios em R$ 283,346 milhões. No mercado de juros, os contratos de DI futuro negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros, com vencimento em outubro, pagam juros de 18,340% ao ano contra 18,480% ao ano ontem. Os investidores do mercado acionário ainda estão na expectativa de que finalmente as aplicações sejam isentas da Cobrança Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF). Está marcada para amanhã a votação do destaque que garante o fim da CPMF para os negócios com ações. Essa é uma antiga reivindicação do mercado e que vem sendo defendida também pelo presidente do Banco Central (BC), Armínio Fraga. A Bovespa reverteu a saída de capital externo e registrou nos primeiros 20 dias de fevereiro uma entrada de R$ 170,4 milhões, resultado de compras de ações no valor de R$ 1,892 bilhão e vendas de R $ 1,721 bilhão. Com esse número, o saldo acumulado no ano, até o pregão do último dia 20, está positivo em R$ 73 milhões. No final de janeiro, o acompanhamento mostrava déficit de R$ 97,375 milhões. Mercados internacionais Em Nova York, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - está em alta de 0,86%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - registra alta de 1,42%. O índice Merval, da Bolsa de Valores de Buenos Aires, está em alta de 3,82%.