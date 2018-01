Mercados: cautela ainda predomina nos negócios Os investidores começaram o dia reagindo de forma positiva ao fim das negociações entre o Fundo Monetário Internacional (FMI) e a Argentina, mas o clima de cautela não foi abandonado. Apesar de confirmada a entrada de novos recursos - um aumento de US$ 8 bilhões ao crédito de US$ 14 bilhões já concedidos à Argentina no início do ano -, segundo os analistas, esta não é a solução final para o país, cuja recessão já dura três anos. Os principais títulos da dívida argentina (FRBs) apresentaram uma forte reação no início desta manhã. Há pouco, estavam cotados a 74,000 centavos por dólar, com valorização de 10,45%. Já os principais papéis da dívida brasileira são vendidos a 71,625 centavos por dólar, com alta de 2,69% em relação aos últimos negócios de ontem. No mercado de câmbio, o dólar comercial está cotado a R$ 2,5250 na ponta de venda dos negócios, com queda de 0,98% em relação ao fechamento das operações ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) opera com alta de 1,71%. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - pagam juros de 23,790% ao ano, frente a 24,420% ao ano ontem. Cavallo divulga detalhes do acordo hoje Os detalhes do novo acordo fechado entre o FMI e Argentina serão anunciados hoje pelo ministro da Economia, Domingo Cavallo. Mas o mercado financeiro já conhece grande parte deles. A primeira parcela de recursos, de US$ 5 bilhões, deve ser liberada no início de setembro, sendo que a aprovação do restante está condicionada a uma renegociação da dívida externa do país - atualmente em US$ 130 bilhões. O cumprimento do déficit zero também é uma exigência, não só para o governo central como também para as províncias. Isso significa que o presidente Fernando De la Rúa tem um sério problema pela frente: conseguir apoio político para aprovar medidas severas que levem ao corte de gastos e aumento da arrecadação. Com a proximidade das eleições legislativas, a maioria dos políticos do país não quer ter a sua imagem associada a medidas que desagradem a população. De acordo com o economista-chefe do ABN Amro Asset Management, Hugo Penteado, um período de arrocho ainda mais forte é inevitável para o país. "Isso significa mais sacrifício para a população. Não dá para fazer a omelete sem quebrar os ovos", afirma. Os analistas também acreditam a solução econômica para a Argentina depende de mudanças na paridade cambial. Ou seja, o peso precisa ser desvalorizado para que os produtos argentinos ganhem competitividade no mercado internacional. Copom define taxa de juros hoje De acordo com apuração da editora Lucinda Pinto, a maioria dos analistas mantêm a expectativa de que o Comitê de Política Monetária (Copom) deixe a taxa de juros básica (Selic) estável em 19%. Esta expectativa já leva em conta o final do acordo entre o FMI e a Argentina. A decisão do Comitê deve ser divulgada hoje, após o fechamento dos negócios. Bolsas em Nova York Nos Estados Unidos, o Dow Jones - índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - opera com alta de 0,29%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - registra alta de 0,85%. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.