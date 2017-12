Mercados: cautela com cenário político e energia O mercado financeiro continua reagindo de forma negativa às notícias veiculadas na imprensa no final de semana. A possibilidade de o ex-presidente do Banco Central (BC), Francisco Lopes, ter vendido informações privilegiadas a instituições financeiras preocupam os investidores que temem por uma ligação do caso às autoridades do Executivo federal. Além disso, o problema de falta de energia no Brasil deixa os investidores inseguros em relação às perspectivas para a economia brasileira. Em entrevista à Agência Estado hoje, o coordenador da Câmara de Gestão da Crise de Energia Elétrica, ministro Pedro Parente, afirmou que, caso não se consiga a redução dos 20% no consumo de energia prevista no plano do governo, o apagão será inevitável. Com isso, fica ainda mais imprevisível os impactos do problema na economia brasileira. O dólar comercial está cotado a R$ 2,3240 na ponta de venda dos negócios - alta de 0,87% em relação aos últimos negócios de sexta-feira. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - pagam juros de 22,350% ao ano, frente a 22,220% ao ano registrados na sexta-feira. Bolsa reage ao anúncio de troca de ações Na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), o anúncio da Portugal Telecom de que vai trocar 58,8% das ações da Telesp Celular que estão no mercado por Brazilian Depositary Receipts (BDRs) do grupo português diminuiu o impacto negativo das informações ligadas ao cenário político (veja mais informações no linl abaixo). Há pouco, o Ibovespa - Índice que mede a valorização das ações mais negociadas na Bovespa - registrava alta de 0,88%. Segundo o analista da corretora Sudameris, Eduardo Hajime, como os BDRs não têm apresentando bom desempenho na bolsa, os investidores já estão se antecipando e buscando ações de outras empresas que deverão ter o seu peso ampliado no Índice. Isso provoca uma maior liquidez - facilidade de negociação - das ações da Telesp Celular e aumenta o volume negociado na Bolsa. Na primeira parte do pregão, foram negociados R$ 320 milhões, projetando um total de R$ 700 milhões para o final do dia. Os fundos de investimentos passivos, por exemplo, que precisam estar enquadrados à carteira teórica do Ibovespa, já estariam se antecipando, adquirindo ações de outras empresas de telefonia celular. Investimentos Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.