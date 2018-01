Mercados cautelosos e estáveis hoje Hoje os mercados operaram sem apresentar grandes variações nas cotações. Os investidores estão cautelosos, dada a preocupação de que a guerra entre os Senadores Antônio Carlos Magalhães e Jáder Barbalho volte à carga total depois do enterro do ex-governador Mario Covas, envolvendo ainda mais o governo federal nas denúncias. Ainda assim, os mercados norte-americanos voltaram a apresentar altas, reforçados pela divulgação do "livro bege", o sumário sobre as condições da economia dos EUA do FED - banco central norte-americano. Segundo o documento, a economia norte-americana cresceu em fevereiro. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou em alta de 0,43%. O dólar fechou em R$ 2,0410, com alta de 0,34%. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - fecharam o dia pagando juros de 16,220% ao ano, frente a 16,210% ao ano ontem. Nos Estados Unidos, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - fechou em alta de 1,31%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - fechou em alta de 0,88%.