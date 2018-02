Mercados cautelosos na véspera do carnaval O mercados permanecem atentos ao cenário externo e o volume de negócios é reduzido nesta sexta-feira, véspera do feriado de carnaval. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) está em queda de 0,43% e o volume de operações foi baixo na primeira parte do pregão, de R$ 105,4 milhões. O dólar comercial está cotado a R$ 2,4650 na ponta de venda dos negócios, em alta de 0,08% em relação aos últimos negócios de ontem. No mercado de juros, os contratos de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - pagam juros de 19,15% ao ano, frente a 19,12% ao ano ontem. A expectativa com a reabertura do mercado cambial argentino, na segunda-feira de carnaval, deixa os investidores mais cautelosos, principalmente porque segunda-feira os mercados no Brasil estarão fechados. No melhor cenário, o Fundo Monetário Internacional (FMI) ajudaria a Argentina com novos recursos e o câmbio flutuaria de forma tranqüila - um dólar para dois pesos. No pior, o FMI não apoiaria o país, a cotação do peso seria fortemente pressionada e com risco de quebra dos bancos. No Brasil, a divulgação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de janeiro, que mostrou uma inflação ainda elevada, de 0,52%, não teve impacto direto sobre os negócios. Os analistas acreditam que ainda não há motivo para um corte de juros na próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom). Atualmente a Selic, a taxa básica de juros da economia, está em 19% ao ano. Em Nova York, após mais um dia queda ontem, as bolsas norte-americanas trabalharam esta manhã, desde a pré-abertura, com sinal positivo. No início da tarde, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - estava em queda de 0,02%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - registrava baixa de 0,38%. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.