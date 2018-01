Mercados: cenário internacional define negócios O mercado financeiro no Brasil deve continuar vulnerável às oscilações dos negócios no cenário internacional. Ontem, no final do pregão em Nova York, a Yahoo! Inc. - uma das principais empresas detentoras de mecanismo de pesquisa da Internet - anunciou que as vendas e os lucros referentes ao quarto trimestre do ano passado ficaram abaixo das expectativas dos analistas. Com isso, as ações da companhia terminaram o dia em queda de 19,26%. No pior momento do dia atingiram uma baixa de 23%. O movimento indica uma tendência de queda para os papéis da empresa. Do ano passado até ontem, as ações da Yahoo! já acumulam uma queda de 86% na Nasdaq - bolsa que negocia papéis do setor de tecnologia e Internet. Caso as bolsas de Nova York continuem em tendência de baixa, o que já é esperado, será difícil uma reação dos negócios no Brasil. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) opera em leve baixa de 0,25%. O dólar comercial está cotado a R$ 1,9480 na ponta de venda dos negócios - alta de 0,21% em relação aos últimos negócios de ontem. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - começam o dia pagando juros de 16,180% ao ano, frente a 16,140% ao ano registrados ontem. Mercados podem continuar instáveis A forte queda que vem sendo acumulada na Nasdaq e no valor das ações das empresas do setor de tecnologia e Internet é resultado de uma perspectiva muito agressiva de valorização para esses ativos. De acordo com os analistas, a falta de um histórico para essas empresas, situação agravada por atuarem em um mercado muito novo, motivou um erro na avaliação dos investidores que apostavam nesses papéis. Com a queda no lucro dessas empresas, que vem sendo anunciada desde o ano passado, os investidores reavaliam as chances de ganho com essas ações. Como essa perspectiva diminui, o preço do papel agora também cai. Além disso, os analistas levam em conta a possibilidade de um cenário ainda mais desfavorável para esse segmento e para toda a economia dos Estados Unidos. Isso porque, desde junho de 1999, o banco central norte-americano vem elevando as taxas de juros no país com o objetivo de desaquecer a economia e conter pressões inflacionárias. No início desse ano, o FED reverteu essa tendência e voltou a cortar as taxas de juros. A primeira redução foi de 0,5 ponto porcentual, o que diminuiu a taxa de 6,5% ao ano para 6% ao ano. Porém, segundo os analistas, o impacto desse corte de juros só deve ser percebido no final desse ano, o que abre a possibilidade de que os mercados financeiros nos Estados Unidos e em todo o mundo continuem instáveis.