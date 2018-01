Mercados: cenário nos EUA mantém atenções O período de anúncios de resultados financeiros de empresas norte-americanas nessa virada de trimestre continua no foco das atenções dos investidores nessa semana. Entre as empresas importantes que divulgam resultados nos próximos dias estão a Motorola, Yahoo! e General Electric. Resultados de empresas abaixo do previsto pelos analistas fazem com que as perspectivas de ganho com as ações diminuam. Em função disso, o papel da empresa passa a valer menos. O desaquecimento da economia norte-americana e as perspectivas para a Argentina também permanecem no foco das atenções, assim como nas semanas passadas. Na terça-feira, será divulgado o relatório semanal sobre dados do comércio varejista. Outro número importante vem na quinta-feira, com a divulgação do Índice de Preços ao Produtor (PPI) pelo Departamento do Trabalho. No cenário interno, a semana é mais curta em função do feriado de Páscoa na sexta-feira. Na quarta-feira, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), usado como base de meta para a inflação, de 4% para esse ano, com possibilidade de alta ou baixa em dois pontos porcentuais. Veja a abertura do mercado financeiro A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) está em alta de 0,98%. O dólar comercial está cotado a R$ 2,1660 na ponta de venda dos negócios - estável em relação aos últimos negócios de sexta-feira. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - pagam juros de 19,350% ao ano, frente a 19,300% ao ano na sexta-feira.