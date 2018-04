Mercados: cenário político concentra atenções A semana marcada pela conclusão do acordo entre o Brasil e o Fundo Monetário Internacional (FMI) termina com a divulgação de mais um resultado de pesquisa eleitoral. Trata-se da apuração feita pelo Ibope, a pedido da TV Globo, entre segunda-feira e quarta-feira, com 2 mil pessoas em 145 municípios de todo o País. Os números podem provocar reações negativas por parte dos investidores, já que não indicam crescimento da candidatura de José Serra, do PSDB, nome apoiado pelo atual governo. Serra perdeu pontos em relação à pesquisa anterior, feita entre os dias 21 e 23 de julho. No levantamento anterior, o candidado do PSDB tinha 14% das intenções de voto e passou agora para 11%. Esse resultado o deixou empatado com o candidato do PSB, Anthony Garotinho, em terceiro lugar, o qual manteve a porcentagem de 11% das intenções. A pesquisa anunciada pelo Ibope na noite de ontem também mostrou o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, na liderança das intenções de voto, com 33%. Já o candidato da Frente Trabalhista, Ciro Gomes, subiu dois pontos, de 25% para 27%. A pesquisa tem uma margem de erro de dois pontos porcentuais para cima ou para baixo. De qualquer forma, os investidores mantêm a expectativa de que a candidatura do PSDB decole a partir do início do horário político, que começa no dia 20 de agosto. Serra possui 40% desse horário e, em um cenário favorável para os mercados, a maior exposição do candidato promoveria o crescimento da candidatura. Incertezas continuam O encaminhamento da sucessão presidencial continua, portanto, como um fator de incerteza para os investidores. Já se sabe que o próximo presidente do Brasil vai contar, inicialmente, com o apoio do Fundo Monetário Internacional (FMI), que deixou disponível US$ 24 bilhões - 80% da ajuda total de US$ 30 bilhões - a serem sacados pelo País em 2003, caso haja necessidade. É, sem dúvida, uma garantia de maior tranqüilidade para a transição presidencial. Mas, para ter acesso a esses recursos, o Brasil terá que manter a política econômica baseada no controle da inflação, no modelo de câmbio flutuante e, principalmente, na manutenção do sistema de responsabilidade fiscal. Ou seja, não há imposição de novas regras por parte do Fundo, já que essas são condições básicas do atual modelo econômico. Porém, o novo presidente terá que aceitá-las, o que já se sabe não ser a intenção de alguns candidatos. O investidor, portanto, deve manter a cautela e, mesmo nas aplicações de prazo mais longo, considerar os riscos referentes à sucessão presidencial e ao cenário econômico para o País no próximo ano. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.