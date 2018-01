Mercados: cenário político volta a preocupar O receio com o agravamento das brigas políticas e a ausência de perspectivas de novas entradas de dólares no País fizeram a moeda norte-americana subir forte durante a manhã. Há pouco, a cotação estava em R$ 2,0460 - alta de 0,59% em relação aos últimos negócios de ontem. A principal preocupação dos analistas é que sejam comprovadas as denúncias do senador Antonio Carlos Magalhães contra o governo federal. No mercado de juros, as taxas voltaram a subir. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - pagam juros de 16,250% ao ano, frente a 16,210% ao ano registrados ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) opera em queda de 0,35%. Em Nova York, as bolsas operam em alta. A Nasdaq - bolsa dos Estados Unidos que negocia papéis do setor de tecnologia e Internet - registra alta de 0,96% e o índice Dow Jones - que mede a valorização das ações mais negociadas em Nova York - acumula alta de 0,80%.