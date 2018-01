Mercados céticos mesmo com pacote do FMI O governo argentino comemora os US$ 8 bilhões concedidos pelo Fundo Monetário Internacional (FMI), com a possibilidade de saque imediato de US$ 6,2 bilhões. Esse dinheiro certamente reforçará o caixa do governo nessa fase de implementação do plano de eliminação do déficit público, em meio a grandes resistências populares e políticas, e num ambiente de queda na arrecadação de impostos por causa da forte recessão que o país vive há mais de três anos. O financiamento também ajuda a aliviar a pressão sobre o sistema financeiro, já que as reservas internacionais e depósitos bancários vêm caindo consistentemente há meses porque o público vem sacando recursos para comprar dólares. Ainda assim, as necessidades do país são grandes e esses recursos não durarão muito mais que alguns meses se as atuais tendências não forem revertidas. O governo precisa convencer as províncias a zerarem logo os seus déficits, condição do FMI, para evitar novos apertos orçamentários e recuperar a credibilidade nos mercados. Com isso, as taxas de juros cairiam e o crescimento econômico voltaria. Mas os investidores gostariam que os argentinos aproveitassem a oportunidade para modificar o sistema cambial, congelado pela paridade com o dólar há dez anos. O peso sobrevalorizado, considerado a raiz dos problemas argentinos, não sofrerá ajustes. Pior, a dívida total do país atinge níveis insustentáveis, especialmente considerando-se as atuais taxas de juros e o governo será obrigado a reestruturá-la, seja por uma troca voluntária de títulos, algum tipo de moratória ou negociação com os credores. A eliminação do déficit e a renegociação da dívida são as próximas batalhas do governo argentino. Copom anuncia nova Selic hoje à oite Em algumas horas, o Comitê de Política Monetária (Copom) anunciará sua decisão sobre a Selic - a taxa de juros básica referencial da economia. A grande maioria dos analistas espera que ela seja mantida nos atuais 19% ao ano. Segundo eles, a inflação estaria muito alta para permitir uma redução e a economia, em desaceleração, poderia entrar em recessão no caso de uma elevação. Fechamento dos mercados O dólar comercial para venda fechou em R$ 2,5230, com queda de 1,06%. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - fecharam o dia pagando juros de 23,830% ao ano, frente a 24,420% ao ano ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou em alta de 0,47%. O índice Merval da Bolsa de Valores de Buenos Aires fechou em alta de 8,16%. Nos Estados Unidos, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - fechou em alta de 1,01%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - fechou em alta de 1,57%. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.