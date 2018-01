Mercados: clima de instabilidade continua A avaliação dos investidores em relação à decisão do Comitê de Política Monetária (Copom), que promoveu uma alta de 0,5 ponto porcentual na Selic, a taxa básica referencial de juros da economia, de 15,75% para 16,25% ao ano, começa a ser percebida hoje na abertura dos negócios no mercado financeiro. Durante o dia, as notícias do mercado internacional - Argentina e Estados Unidos - também podem influenciar os negócios. No mercado de juros, os contratos de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - pagam juros de 21,202% ao ano, frente a 21,100% ao ano registrados ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) opera em queda de 0,62%. O dólar comercial está cotado a R$ 2,1910 na ponta de venda dos negócios - alta de 0,41% em relação aos últimos negócios de ontem. De acordo com José Júlio Senna, ex-diretor de política monetária do Banco Central (BC) e sócio-diretor da MCM Consultores, a decisão do Copom dá sustentação à alta dos juros futuros, verificada desde a reunião de março do Comitê. Isso porque, com os juros mais altos, a inflação tende a ficar sob controle, pois a economia e a demanda por crédito são desaquecidos, assim como a cotação do dólar pode recuar, reduzindo a pressão de alta sobre os preços. Na decisão desse mês, novamente pesou a preocupação do Banco Central (BC) com o cumprimento da meta anual de inflação - de 4%, com possibilidade de alta ou baixa em dois pontos porcentuais. O índice de inflação divulgado no início dessa manhã ficou acima da expectativa dos analistas. O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), calculado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) na segunda quadrissemana de abril ficou em 0,51%, quando o esperado era 0,50%. Veja mais informações sobre a decisão do Comitê e os reflexos no mercado financeiro e nos seus investimentos nos links abaixo. Veja também a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.