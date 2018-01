Mercados começam o dia mais pessimistas Investidores começaram o dia ainda mais preocupados com as últimas declarações do presidente dos Estados Unidos, George Bush. Ele deixou muito claro à imprensa e aos analistas financeiros que a ajuda à Argentina, se confirmada, não será incondicional e só virá se o país "executar as reformas aprovadas recentemente pelo Congresso". Estas medidas referem-se à intenção do país de chegar ao déficit zero. A paridade entre o peso e o dólar é um dos principais problemas do país, já que acaba com a competitividade dos produtos argentinos e dificulta a entrada de dólares no mercado interno. A Argentina também precisa reduzir seus gastos para equilibrar suas contas. Além disso, precisa retomar o crescimento, pois necessita de uma arrecadação maior de impostos. Sem nenhum fato novo em direção à resolução destes problemas argentinos e sem a confirmação de um apoio do Fundo Monetário Internacional (FMI) ao país vizinho, cresce o temor dos investidores em relação ao futuro da Argentina e quais os reflexos nas economias de países emergentes. O dólar comercial já abriu em alta e há pouco estava cotado a R$ 2,5210 na ponta de venda dos negócios, com alta de 0,84% em relação aos últimos negócios de ontem. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - pagam juros de 24,610% ao ano, frente a 24,142% ao ano ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) opera com queda de 0,29%. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.