Mercados comemoram renegociação argentina Os mercados, apesar da enorme cautela, comemoraram ontem o anúncio, no final da tarde, de que o governo argentino renegocia sua dívida de curto prazo com um grupo de bancos estrangeiros instalados no país, o que, aliado a outras medidas, pode pôr um fim à crise. Além disso, o depoimento do Senador Antônio Carlos Magalhães, na Comissão de Ética do Senado, ficou dentro do esperado, mesmo que essa crise não tenha acabado. Ontem o dólar recuou, os juros caíram e a Bolsa de Valore de São Paulo (Bovespa) fechou em alta. Mas ainda há muito espaço a recuperar. O anúncio de renegociação da dívida argentina foi muito bem recebido pelos investidores. A cautela deve-se às incertezas que ainda pairam. É necessário avaliar as condições do acordo e as medidas paralelas de ajuste que o Fundo Monetário Internacional (FMI), que o mercado e os bancos cobram. A Argentina já recebeu um pacote de ajuda econômica de US$ 40 bilhões no ano passado, e os credores agora exigem garantias de que haverá condições de recuperação econômica e cumprimento das metas acordadas. Ontem o governo já havia anunciado cortes no orçamento de US$ 700 milhões e espera-se mais. Se o pacote for consistente e tiver implementação rápida e hábil, com apoio financeiro internacional, o temido colapso econômico pode não acontecer. A sensação é que o ministro da Economia, Domingo Cavallo, cedeu e está fazendo a coisa certa, ao invés de anunciar medidas inócuas, como a inclusão do euro no mecanismo de conversibilidade, ou alardear que vai tudo bem. Os próximos dias serão decisivos. Instabilidade no Senado não acabou Ontem à tarde, o Senador Antônio Carlos Magalhães depôs na Comissão de Ética do Senado sobre o episódio de violação do painel de votação secreta na sessão que cassou o ex-Senador Luis Estêvão. ACM negou as acusações e responsabilizou a funcionária do Serviço de Processamento de Dados do Senado (Prodasen), Regina Borges. A partir das 9h, os investidores estarão atentos ao depoimento do senador Arruda. Depois das declarações de ACM, para não assumir toda a responsabilidade, o ex-líder do governo deverá, segundo seus assessores, dizer que conversara com ACM sobre a possibilidade de se obter a lista de votação. Em seu depoimento anterior, Arruda não envolveu diretamente o senador baiano. São essas contradições que o Conselho espera esclarecer hoje. Caso isso não aconteça, provavelmente haverá uma acareação com o Senador José Arruda, mas o conselho de ministros do Supremo Tribunal Federal é que ambos renunciem aos mandatos para não correr o risco de uma cassação. A crise está num ponto crítico e embora os mercados tenham ficado aliviados com os depoimentos, que não acrescentaram novos envolvidos ou mais escândalos, o agravamento da situação de ACM preocupa. Recuperação nos EUA e cenário interno são favoráveis Se as crises política e argentina tiverem um final tranqüilo, os mercados podem entrar em recuperação, estimulados pelas altas acumuladas nas bolsas norte-americanas e do próprio cenário externo. Mesmo com resultados piores do que o esperado por causa da instabilidade crescente dos últimos meses, o cenário interno é bastante favorável. A economia global está demorando mais do que o previsto para se recuperar e a alta do dólar prejudicou o desempenho econômico brasileiro, mas ainda se prevê crescimento e cumprimento das metas, o que pode voltar a prevalecer e estimular o investidor.