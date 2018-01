Mercados confiantes no acordo Argentina-FMI Foi anunciado que o pacote de ajuda econômica será divulgado no final de semana. A notícia agradou aos investidores, que, porém, não se deixaram levar pela euforia. A reação foi muito moderada, mesmo porque o dinheiro do Fundo Monetário Internacional (FMI) não resolve os graves problemas do país, ainda com um longo caminho a trilhar. De qualquer forma, o reforço de caixa deve evitar um colapso da economia no curto prazo. Até os movimentos de saque bancário e compra de dólares, que vinham pressionando o sistema financeiro perigosamente, interromperam-se nos últimos dias. Mas o governo terá de implementar uma série de medidas para garantir a retomada do crescimento econômico, em especial, implementar o pacote de eliminação do déficit fiscal imediatamente. A resistência da sociedade tem sido grande, e, como espera-se que o governo perca parte de sua base de apoio na renovação do Congresso nas eleições legislativas de outubro, quanto mais tarde, pior. O plano é acabar com a necessidade de financiamento do rombo das contas públicas no mercado para que a confiança seja restabelecida e os juros caiam. A maior dúvida é quanto às condições do empréstimo. Não se sabe se o pacote já inclui uma moratória da dívida ou desvalorização cambial, este último o desejo aparente das autoridades norte-americanas. Espera-se alguma espécie de firme garantia do governo argentino, que já havia recebido US$ 40 bilhões em dezembro de 2000, insuficientes para reverter a crise. Queda do PIB afeta juros No Brasil, o anúncio de queda de 0,99% do PIB no segundo trimestre deste ano em relação ao primeiro surpreendeu o mercado. A economia está se desacelerando mais que o esperado por conta do racionamento de energia, juros altos e menores taxas de crescimento da economia mundial, que reduz os mercados para as exportações. Com isso, muitos investidores passaram a apostar na manutenção dos juros nos atuais patamares ou até numa redução. A equipe econômica não comentou o fato e a próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) para discutir a Selic, a taxa básica referencial de juros da economia, será na quarta-feira que vem, dia 22. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.