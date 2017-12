Mercados continuam cautelosos Novamente houve poucos negócios e pequenas variações nas cotações em função do impasse nas crises que preocupam os mercados. Continua a expectativa em relação ao discurso de renúncia amanhã do senador Antônio Carlos Magalhães, que promete chumbo grosso contra o presidente do Senado, Jader Barbalho, o PT e o governo federal. Porém, não se espera que surjam fatos que comprometam o governo, já que ele não encerra sua carreira política e conta com o apoio aberto do PFL, partido da base da aliança governista. De qualquer modo, a posição dos investidores é cautelosa, esperar o discurso parece ser a política geral. Além disso, espera-se o resultado da troca dos títulos da dívida de curto prazo do governo argentino, que sai na próxima segunda-feira. Desde ontem, os juros dos papéis argentinos têm sofrido ligeiras quedas nos mercados internacionais, refletindo a avaliação mais positiva do quadro pelos investidores. Se a operação tiver êxito, haverá um alívio nas contas públicas nos próximos anos. Porém, a reestruturação da dívida não será suficiente para tirar a economia da depressão. E com o peso fixo e sobrevalorizado, a tarefa não será simples. O centro das preocupações, entretanto, continua sendo a crise energética. O plano de racionamento de energia do governo federal ainda não foi implementado e ainda é cedo para avaliar sua eficácia. Teme-se pelo tamanho do impacto da falta de eletricidade na economia, que é certo, embora não se saiba em que medida. Ao menos no início do período de estiagem, os mercados devem continuar muito cautelosos e instáveis. Números dos fechamentos A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou em alta de 1,06%. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano ? fecharam o dia pagando juros de 22,300% ao ano, frente a 22,200% ao ano ontem. O dólar comercial para venda fechou em R$ 2,3470, com alta de 0,56%. O índice Merval da Bolsa de Valores de Buenos Aires fechou em queda de 1,48%. Nos Estados Unidos, o Dow Jones ? Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York ? fechou em alta de 0,31%, e a Nasdaq ? bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York ? fechou em queda de 3,35%. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.