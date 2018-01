Mercados continuam inquietos com Argentina As cotações continuam refletindo a inquietação dos investidores com a situação argentina. O dinheiro novo liberado pelo Fundo Monetário Internacional (FMI), US$ 7,6 bilhões, até agora não veio acompanhado de exigências adicionais ou garantias de medidas para a retomada do crescimento econômico. Obviamente, ninguém abre mão da implementação do plano de eliminação imediata do déficit público, mas a falta de garantias adicionais preocupa. O grande problema é que duas províncias já decretaram o adiamento de pagamentos por falta de recursos em caixa e a Província de Buenos Aires está empurrando títulos para os seus funcionários, pois ninguém mais os aceita. Zerar o déficit do governo em todas as suas esferas com a forte recessão, que provoca queda na arrecadação, e com a frágil base de apoio político e popular do presidente De la Rúa é um desafio que os investidores consideram grande demais. Até as eleições de 14 de outubro, o clima de campanha prejudica a adoção de medidas muito impopulares e, depois disso, o governo provavelmente perderá muitas cadeiras no parlamento, dificultando sua aprovação. A dívida pública está crescendo num ritmo que faz prever algum tipo de renegociação, troca ou moratória, o que o ministro da Economia, Domingo Cavallo, nega veementemente. Mas é fato que em algum momento não haverá mais recursos para honrá-la. Enquanto isso, as reservas internacionais e os depósitos bancários seguem em queda. Os argentinos estão sacando dinheiro de suas contas para comprar dólares ou enviam suas economias para fora do país com medo de uma desvalorização. O sistema financeiro recebeu um reforço com o empréstimo do FMI, mas, dado o quadro geral, os investidores mantêm a cautela pessimista. Para a maioria, os problemas só foram adiados. Fechamento dos mercados O dólar comercial para venda fechou em R$ 2,5480, com alta de 0,71%. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - fecharam o dia pagando juros de 23,760% ao ano, frente a 23,900% ao ano ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou em alta de 1,97%. O índice Merval da Bolsa de Valores de Buenos Aires fechou em queda de 0,85%. Nos Estados Unidos, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - fechou em alta de 1,90%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - fechou em alta de 4,01%. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.