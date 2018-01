Mercados continuam parados com Argentina Os mercados financeiros seguem parados, esperando a definição da situação argentina. Enquanto autoridades da equipe econômica reúnem-se com o alto escalão do Fundo Monetário Internacional (FMI), a imprensa internacional e os analistas discutem o destino do país. É consenso que o sistema financeiro não agüentará os contínuos saques e compras de dólares motivados pela desconfiança do público. Calcula-se que, se nada for feito, o país chegará à insolvência em algumas semanas. A resistência dos governos estrangeiros e organismos internacionais a ceder mais recursos à Argentina é compreensível, já que o país já conseguiu um pacote de ajuda de US$ 40 bilhões em dezembro de 2000. Por outro lado, a imagem do governo está tão desgastada que a solução via ajuste fiscal ou qualquer outro choque interno que seja será incapaz de restaurar a confiança dos mercados. Mesmo se entrar dinheiro novo em condições favoráveis, é possível que o colapso econômico argentino seja apenas adiado por mais alguns meses. Mas, se o FMI não agir agora, a ruptura no curto prazo é quase certa, com desvalorização cambial e moratória, acompanhada de uma profunda e longa depressão econômica. Teme-se, nesse caso, pelo contágio de outros mercados emergentes, até de setores nos países centrais com forte exposição na Argentina, como o setor bancário na Europa. A desaceleração da economia mundial agrava essas possibilidades. E, certamente, perderiam muito as empresas multinacionais que investiram pesadamente no país nos últimos dez anos. De qualquer forma, as negociações ainda durarão vários dias, e, ainda que haja um acordo favorável, a estrutura decisória do FMI garantirá tensão aos mercados ao menos na próxima semana. Fechamento dos mercados O dólar comercial para venda fechou em R$ 2,4640, com queda de 0,12%. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - fecharam o dia pagando juros de 23,700% ao ano, frente a 23,740% ao ano ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou em alta de 0,59%. O índice Merval da Bolsa de Valores de Buenos Aires fechou em queda de 0,11%. Nos Estados Unidos, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - fechou em alta de 1,14%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - fechou em queda de 0,35%. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.