Mercados continuam parados e pessimistas Enquanto a crise argentina se arrasta, e ainda sem perspetiva de reversão, mesmo com a ajuda internacional, o mercado brasileiro amarga os frutos de um ano cheio de surpresas negativas. Além de sofrer as conseqüências da crise no país vizinho, ainda tivemos o racionamento de energia e uma forte desvalorização do real sem um aumento expressivo das exportações. Os efeitos começam a aparecer. Algumas ações apresentam forte queda por causa de resultados decepcionantes e os dados do PIB do segundo trimestre de 2001 indicam desaceleração econômica surpreendente, até para o governo. E os mercados seguem parados na expectativa de uma conclusão nas negociações entre o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o governo argentino. Espera-se que saia realmente um pacote de ajuda financeira com dinheiro novo para o país, mas ainda é grande a expectativa pelo volume de recursos e condições. O problema é que não serão liberados recursos suficientes para solucionar a crise, o que seria uma enormidade, mas apenas para desafogar as contas do governo, dado que as captações de recursos no mercado ficaram inviabilizadas. Além disso, esse dinheiro contribui para evitar o colapso imediato da economia, sendo que as reservas internacionais e os depósitos bancários já atingiram níveis críticos. Daí a forte expectativa pelo anúncio das exigências do Fundo; o empréstimo será apenas um paliativo, e terá efeito muito limitado. Certamente deve-se cobrar o cumprimento do programa de eliminação imediata do déficit público, que provavelmente exigirá mais cortes pela frente e terá ainda menos apoio parlamentar e popular. Mas ainda não se sabe qual a posição final sobre o regime de conversibilidade, que mantém o peso sobrevalorizado, cotado a US$1, o que se considera a causa principal dos problemas argentinos.