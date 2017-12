Mercados continuam refletindo incertezas Os negócios no mercado financeiro continuam refletindo o quadro de incertezas apresentado tanto no cenário internacional quanto em relação aos fatos políticos no Brasil. A apreensão dos investidores continua sendo o ritmo do desaquecimento da economia norte-americana e a instabilidade provocada por uma possível desestruturação da base governista no Congresso. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) opera em queda de 1,73%. A Nasdaq - bolsa dos Estados Unidos que negocia papéis do setor de tecnologia e Internet - registra queda de 2,56%, enquanto o Dow Jones - que mede a valorização das ações de empresas mais negociadas na Bolsa de Nova York - está em alta de 0,22%. O dólar comercial está cotado a R$ 2,0070 na ponta de venda dos negócios - alta de 0,30% em relação aos últimos negócios de ontem. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - pagam juros de 16,030% ao ano, frente a 15,900% ao ano registrados ontem.