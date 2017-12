Mercados: cotações sobem com fluxo baixo A falta de dólares no mercado financeiro não permite que as cotações da moeda norte-americana recuem. O dólar chegou a ser cotado a R$ 2,4170 - novo recorde desde a desvalorização do rela frente ao dólar. Há pouco estava cotado a R$ 2,4060 na ponta de venda dos negócios - alta de 0,04% em relação aos últimos negócios de ontem. Veja mais informações no link abaixo. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) opera com alta de 2,33%. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - pagam juros de 21,150% ao ano, frente a 20,860% ao ano ontem. O índice Merval da Bolsa de Valores de Buenos Aires está em alta de 0,36%. Nos Estados Unidos, o Dow Jones - índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - opera com alta de 0,10%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - está em queda de 0,61%. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.